El BNG reactualizará "la propuesta táctica" del nacionalismo gallego, con el foco en el aumento de competencias

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El BNG conmemorará el 50 aniversario de las Bases Constitucionais reactualizando "la propuesta táctica" del nacionalismo gallego, con el objetivo de analizar traspasos de competencias y también de "superar el actual estatus político de Galicia".

Así lo han trasladado este viernes en rueda de prensa, la secretaria de Organización del BNG, Lucía López, y el presidente de la Fundación Galiza Sempre, Rubén Cela.

Allí, han reivindicado que medio siglo después de la aprobación de ese documento, la Fundación Galiza Sempre y el BNG trabajarán de manera conjunta para reactualizar esa "propuesta táctica" para "este momento concreto", muy diferente, han apuntado, del de hace 50 años, aunque "igualmente complejo".

Según ha detallado Rubén Cela, más de 50 personas especializadas en diferentes ámbitos como economía, derecho, energía, lengua o igualdad, entre otras, ya han confirmado su participación en un proceso que tiene previsto concluir en diciembre y que estará dividido en dos partes: un estudio exhaustivo de todas las competencias que Galicia podría asumir mañana mismo "si hubiera voluntad política de Xunta y Gobierno" y una actualización de la propuesta del nacionalismo gallego del actual estatus político de Galicia.

"Es necesario porque queremos denunciar que PP y PSOE, por la vía de los hechos, han convertido Galicia en una nacionalidad histórica de segunda", ha lamentado Cela, que ha puesto como ejemplo la "brecha" respecto a las otras dos nacionalidades históricas, Euskadi y Cataluña.

Por ello, ha apuntado que quieren poner al PP "frente a un espejo" y que la sociedad gallega pueda ver "la desidia y deslealtad" de los populares en materia de autogobierno, subrayando que tanto Alfonso Rueda como Alberto Núñez Feijóo lograron "una sola competencia al frente de la Xunta".

En esta misma línea, el responsable de la Fundación, centro de estudios y análisis del BNG, ha manifestado que es necesario que Galicia "recupere la iniciativa" tras años de "absoluta inactividad", por lo que cree que es momento de "impulsar una agenda institucional de traspaso de competencias".

MÁS DE 50 COMPETENCIAS

Así, tal y como ha detallado Cela, se analizarán una por una cuatro tipos de competencias: las recogidas en el Estatuto de Autonomía de 1981 que nunca fueron trasferidas; las competencias sobre las que existe acuerdo de solicitud en el Parlamento, pero que en Madrid fueron rechazadas; las competencias que han ido adquiriendo Euskadi y Cataluña y otras comunidades en el marco de sus reformas estatutarias; y otro tipo de competencias que, aunque en este momento no las desarrolla ninguna comunidad, "con una interpretación no restrictiva de la Constitución sería posible su transferencia".

En total, son más de 50 competencias, entre las que ha mencionado la creación de una policía gallega, transferencias en materia de red ferroviaria y tráfico, la ordenación completa del litoral, meteorología o investigación científica e instituciones penitenciarias.

"Vamos a hacer un trabajo que debería haber hecho el Gobierno gallego pero no hace: analizar en profundidad la situación de cada una de las competencias, cómo se podría materializar su traspaso y qué cosas positivas concretas reportaría a la sociedad gallega poder gestionarlas", ha expuesto.

SUPERAR EL ACTUAL ESTATUS POLÍTICO

Conscientes de que aún consiguiendo todas esas competencias "algunos de los problemas estructurales no se resolverían", Rubén Cela ha defendido la necesidad de complementarlo con un segundo documento que sería "una propuesta de superación del actual estatus político de Galicia".

"Consideramos que Galicia necesita a medio plazo establecer un nuevo marco político institucional para decidir sobre sus asuntos y para eso resulta imprescindible una reformulación del estatus político de Galicia desde el pleno reconocimiento de la realidad de Galicia y del pueblo gallego", ha aseverado.

ACTO 18 DE ABRIL

Por su parte, la responsable de Organización del BNG ha destacado que con motivo del 50 aniversario de las Bases Constitucionais los nacionalistas quieren "hacer algo más que una conmemoración", por lo que apuestan por "actualizar el legado político" y ponerlo al servicio "del presente y del futuro de Galicia".

Para ello, el trabajo se estructurará en varios ámbitos, que pasan por adoptar medidas para la actualización del actual estatus y definir las bases para superar el actual marco autonómico.

Será un proceso "abierto y participativo", ha señalado Lucía López, que ha detallado que se llevará a debate "al conjunto del país" a lo largo de los próximos meses con asambleas comarcales y en diálogo con diferentes sectores sociales.

"Galicia necesita más capacidad de decisión, más autogobierno y un marco político en el que tenga más capacidad de decisión", ha proclamado López.

Además, dentro de los actos de conmemoración, el BNG y la Fundación Galiza Sempre organizan un acto el 18 de abril en la Escola Técnica Superior de Enxeñaría de la USC para "poner en valor las Bases Constitucionais", así como para hablar de "la actualidad política y la situación en el Estado español".

Este acto contará con dos mesas: la primera, de carácter histórico para conmemorar la efeméride; y una segunda parte en la que se abordará la actualidad política en relación con esos 50 años respecto al presente.