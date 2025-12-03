El BNG rechaza la "escalada de agresiones de EE.UU. sobre Venezuela" y censura el cierre "ilegal" de su espacio aéreo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ejecutiva del Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha expresado su rechazo a la "continua escalada de agresiones del gobierno de los Estados Unidos, liderado por Donald Trump, contra la República Bolivariana de Venezuela" que, según denuncia, "acaba de culminar con la declaración ilegal y unilateral del cierre de su espacio aéreo".

En un comunicado remitido a los medios, la ejecutiva de la formación nacionalista denuncia que esta medida, "anunciada sin ningún aval jurídico, supone una interferencia ilícita sin precedentes". "Pretende usurpar a las autoridades legítimas aeronáuticas, tanto venezolana (INAC), como de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)", sostiene el Bloque.

Los nacionalistas gallegos aseguran que, con esta actuación, el gobierno de los Estados Unidos "pone en peligro la seguridad de la aviación civil en la región y actúa como una potencia colonial, dictando normas sobre un territorio ajeno".

"Constituye una violación flagrante de la soberanía nacional venezolana, del Derecho Internacional y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas", asegura el BNG, que considera que se trata de "un paso más en el creciente desprecio por las normas internacionales que caracteriza el imperialismo estadounidense".

El BNG considera que esta última acción no es "un hecho aislado", sino que "representa la continuación, ahora por medios militares, de la política de ingerencia, de bloqueo y de desestabilización y agresión colonialista del imperialismo desde hace 25 años" con el objetivo "de derrotar el proceso bolivariano, sustituir el actual gobierno por uno afín, en el objetivo final de alcanzar el control de las inmensas reservas de petróleo de Venezuela".

El Bloque sostiene que este "bloqueo arbitrario" limita la posibilidad de vuelos de repatriación de ciudadanos venezolanos desde los Estados Unidos, el abandono de miles de personas que no pueden salir ni entrar en Venezuela, entre ellas gallegas y del Estado español.

"Pretenden fomentar la imagen de caos y aislamiento, en una guerra psicológica contra el pueblo y el gobierno venezolanos, con consecuencias imprevisibles para la paz, la seguridad y la estabilidad en el Caribe y América Latina", censura el BNG.

Por todo ello, la Ejecutiva del Bloque reafirma la defensa del derecho de autodeterminación y soberanía de los pueblos recogidos en los principios fundamentales del Derecho Internacional recogidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Además, manifiesta todo el apoyo y solidaridad a la lucha del pueblo venezolano en defensa de su patria y de su derecho a construir su propio camino en paz y libertad sin ingerencias externas, así como la de los otros pueblos del Caribe y América Latina a favor de la soberanía, la independencia y la paz.

De este modo, exige el fin de la "continua escalada de agresiones" y pide a la comunidad internacional y "muy especialmente a la Xunta, al Gobierno del Estado y a Unión Europea, que terminen con su silencio cómplice y se pronuncien con claridad contra esta violación de la soberanía, especialmente de la República Bolivariana de Venezuela, pero también de los países del Caribe, y que exijan el restablecimiento de la legalidad internacional".