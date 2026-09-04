El BNG rechaza el sistema de financiación autonómica por ser "injusto" con Galicia: "Se perpetúa el expolio fiscal"

El diputado de BNG Néstor Rego interviene durante una sesión plenaria en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

Pontón pide a Rueda que defienda un modelo justo para Galicia en vez de la "estrategia partidista" que le manda Génova

MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista Galego (BNG), socio parlamentario de Pedro Sánchez, ha rechazado este viernes la reforma del sistema de financiación autonómica propuesta por el Gobierno y aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) al considerar que es "injusta" para Galicia y no implica "un cambio real" para la comunidad, sino que más bien perjudica sus intereses. "Se perpetúa el expolio fiscal", ha denunciado el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, quien exige un nuevo modelo para Galicia basado en el concierto económico.

"No estamos delante de un nuevo sistema de financiación, sino de la continuación del modelo centralista y centralizado con pequeños retoques que aún empeoran el actual", ha censurado el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, quien sostiene que así no se resuelve "la infrafinanciación estructural que sufre Galicia".

Rego recuerda que, según la Liquidación del sistema de financiación de 2024, la diferencia entre el que los gallegos pagaron en impuestos (18.087 millones de euros) y lo que el Estado devolvió a Galicia (10.849) ascendió a 7.238 millones de euros, "un auténtico expolio fiscal" en una comunidad que "ya tiene los indicadores socioeconómicos más bajos" del país.

Por ello, los nacionalistas gallegos reclaman un modelo diferente, basado en el concierto y el acuerdo bilateral con el Estado porque Galicia "no necesita pequeños retoques" en un modelo que, a su juicio, lleva años demostrando que es "injusto".

"GALICIA NECESITA SOBERANÍA FINANCIERA, NO MAQUILLAJE"

"Necesitamos capacidad para recaudar nuestros impuestos y decidir sobre ellos, para que la riqueza que se genera y los impuestos que se pagan en Galicia permitan financiar adecuadamente los servicios públicos y atender sus necesidades" frente a un sistema en que se continúa dependiendo de la Administración del Estado, ha defendido Rego, para quien el modelo del BNG --después de restar la aportación a los servicios comunes-- permitiría que Galicia ganara un mínimo de 5.000 millones de euros de financiación. "Lo que necesita Galicia es soberanía financiera, no maquillaje", ha resumido.

Sin embargo, ha lamentado que la propuesta del Ejecutivo "empeora aún más la financiación actual". Considera "especialmente negativo" que se reduzca el peso atribuido a factores como el envejecimiento o la dispersión población, importantes en el contexto gallego y determinantes a la hora de garantizar servicios públicos de calidad. En concreto, señala que el envejecimiento pasa del 8,5% al 7% y la dispersión del 0,6% al 0,5%.

"Es una propuesta absolutamente injusta, que aún rebaja la ponderación de dos factores fundamentales para Galicia que ya tenían un peso claramente insuficiente. Somos de las poblaciones más envejecidas del Estado y con un hábitat disperso, el que implica un aumento en los costos para la prestación de servicios como la sanidad, la educación, los servicios sociales, saneamiento, abastecimiento o el transporte escolar", expone Rego.

PONTÓN INSTA A RUEDA DE DEFENDER UN MODELO "JUSTO" PARA GALICIA

Asimismo, también este viernes, la portavoz nacional de la formación, Ana Pontón, ha reclamado al presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, que defienda una financiación justa para Galicia en vez de utilizar la Xunta como un elemento más "en la confrontación partidista estéril" que lleva a cabo el PP.

En un acto en Viana do Bolo (Ourense) y del que ha informado el BNG en un comunicado, Pontón ha manifestado la preocupación de su organización sobre el modelo propuesto por el Ejecutivo estatal que, conforme ha apuntado, "discrimina a Galicia", es "inasumible para el BNG" y ante el que "la Xunta defiende los intereses partidistas del PP" en lugar de los de los gallegos y gallegas.

Pontón ha advertido de que el Ejecutivo de Alfonso Rueda está "atado de pies y manos a las estrategias que le marcan desde la calle Génova", sin tener "ni una sola propuesta en materia de financiación".

Pontón subrayado que "lo que está en juego es algo tan importante como los recursos que Galicia tendrá para sanidad, educación o para atender los problemas de dependencia o de acceso a la vivienda" y ha sostenido que, en este contexto, Galicia no puede tener "un gobierno presidido por Rueda que, en vez defender los intereses de los gallegos y de las gallegas, está utilizado la Xunta como un elemento más en esa confrontación partidista estéril".

"Galicia no puede estar presa de la estrategia partidista del PP y del señor Feijóo y lo que le pedimos a Rueda es que deje de defender los intereses del PP y que empiece a defender una financiación que realmente sea justa con este país, frente a la propuesta que tenemos en la actualidad que, evidentemente, es una propuesta que no podemos aceptar", ha señalado.