El BNG reclama, desde un peaje de la AP-9, el "fin inmediato" de la concesión de esta autopista

El BNG realiza una acción de protesta para pedir el "fin" de la concesión de la AP-9, a 20 de diciembre de 2025. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha organizado este sábado una acción de protesta en el área de San Simón y en un peaje de Vilaboa (Pontevedra), por donde discurre la AP-9, para exigir al Gobierno central "poner fin" de forma "inmediata" a la concesión de la autopista y a impulsar su transferencia a Galicia.

En declaraciones a los medios, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha pedido que la autopista, que califica de "estafa legalizada" y ve "amortizada", pase a ser una "carretera libre de peajes". Además, ha recordado que la Comisión Europea ha calificado de ilegal la prórroga, que actualmente se extiende hasta 2048 y de la que culpa a gobiernos del PP y PSOE.

"Los gallegos y gallegas continuamos pagando peajes en la autopista del Atlántico, 12 años después de que debería haber finalizado la concesión, por una infraestructura que ya está amortizada y que únicamente está favoreciendo los intereses de una empresa privada", ha criticado.

Mientras no se ejecute la finalización de la concesión que reclama, el BNG demanda que no se apliquen las subidas previstas, que, según apunta Rego, significarán un incremento del 4% y "agravarían" la situación.

Además, ha reiterado su petición sobre la transferencia de la AP-9, al hilo de lo que acusa a PP y PSOE de "bloquear" en el Congreso, así como de "impedir el debate". "Reclamamos al Gobierno que dejen de bloquearla en el Congreso y respeten lo que salió del Parlamento de Galicia", ha exigido.