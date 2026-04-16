El BNG reclama "reiniciar" la evaluación ambiental de la planta de Cacheiras y lleva iniciativas al Parlamento

Concentración de la Plataforma STOP Planta de Residuos Cacheiras ante el Consistorio de Teo, donde se celebró un pleno extraordinario sobre la instalación industrial - PLATAFORMA STOP PLANTA DE RESIDUOS CACHEIRAS

TEO (A CORUÑA), 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La oposición vecinal a la ubicación en Cacherias, en el municipio coruñés de Teo, de una planta de tratamiento de residuos de la construcción en una zona con viviendas muy próximas llegará al Parlamento de Galicia a través de una batería de iniciativas impulsadas por el BNG, que reclama a la Xunta "reiniciar" el proceso de evaluación de impacto ambiental.

Mediante una proposición no de ley y preguntas tanto en comisión como en el pleno de la Cámara gallega, el BNG incluirá en la debate parlamentario la oposición vecinal a un proyecto industrial que ha generado protestas, la última de ellas este sábado, cuando la Plataforma Stop Planta de Residuos Cacheiras-Aldeas Limpas ha convocado una caminata reivindicativa.

El BNG ha expresado su respaldo a la acción de protesta alrededor de los terrenos en los que excavaciones Midón quiere ubicar la planta de residuos de la construcción. Los manifestantes saldrán a las 10.00 horas desde el parque infantil de A Torre, una de las aldeas más próximas, junto con Feros.

PROPUESTAS

Además de apostar por volver a hacer la evaluación ambiental del proyecto, el BNG también le reclama a la Xunta que se reúna "de manera inmediata" con representantes de la Plataforma Stop Planta de Residuos Cacheiras-Aldeas Limpas, que ya solicitaron una reunión con la Consellería de Medio Ambiente.

La diputada nacionalista Saleta Chao subraya que la localización de la planta de Midón "próxima a las casas y a un centro educativo" preocupa a los vecinos, que "tienen derecho a que la Xunta escuche sus demandas, dialogue y garantice una localización que no provoque perjuicio para su vida".

Por su parte, el portavoz del BNG en Teo, Eloi Devesa, tacha de "auténtico despropósito" el proyecto, ya que "provocaría ruido constante, polvo en suspensión y tráfico pesado por pistas inadecuadas". "Una condena para el rural, que se está viendo amenazado delante de la parálisis del gobierno municipal, que ni informó a la vecindad ni presentó alegaciones ni se personó en el expediente, es decir, abandonaron a los vecinos", expone en referencia al ayuntamiento gobernado con mayoría absoluta por el PP.