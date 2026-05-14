El BNG reclamará en el Senado la reforma integral de la N-541 a su paso por Cerdedo Cotobade (Pontevedra)

Archivo - Carme Da Silva. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista Galego llevará a la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Senado una iniciativa para reclamar al Gobierno del Estado una reforma integral de la N-541 a su paso por el ayuntamiento pontevedrés de Cerdedo Cotobade, con el objetivo de mejorar "de manera urgente" la seguridad viaria en uno de los tramos "más peligrosos del Estado".

La moción será debatida el próximo lunes y la defenderá la senadora del BNG Carme da Silva, quien buscará el apoyo del resto de los grupos para impulsar actuaciones "reales y definitivas" en un vial que, según denuncia, "lleva años acumulando reclamaciones vecinales sin respuesta suficiente por parte del Ministerio".

En este contexto, la senadora del BNG ha recordado que la N-541 figura reiteradamente entre las carreteras con mayor riesgo de siniestralidad del Estado debido "a su trazado sinuoso, a la intensidad del tráfico y a la ausencia de medidas integrales de seguridad".

En su iniciativa, el BNG reclama, en primer lugar, la realización de una auditoría integral de la seguridad de la N-541 a su paso por Cerdedo Cotobade para "identificar todas las deficiencias existentes y planificar actuaciones permanentes que garanticen la seguridad de las personas usuaria".

La moción incluye también un paquete de medidas concretas demandadas históricamente por los vecinos y vecinas de la zona, entre las que destacan la reposición integral del asfaltado con firme antideslizante o un avance general de la iluminación en los trechos más peligrosos de la vía.

Con todo, el BNG ha reclamado también en una nota de prensa la construcción de una pasarela peatonal que permita cruzar la carretera con seguridad, así como un carril de incorporación en el punto kilométrico 84, dirección Ourense y la creación de una vía ciclista y peatonal hasta el río Tenorio.