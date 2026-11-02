El BNG reivindica "un tren del siglo XXI" para Lugo y se compromete a combatir el "abandono" de las infraestructuras

LUGO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha abogado este lunes en Lugo por convertir la defensa de las infraestructuras y las comunicaciones de Lugo en uno de los "ejes centrales" del trabajo tras las elecciones generales del 29 de noviembre. En este sentido, la portavoz nacional de la formación, Ana Pontón, ha reclamado "un tren del siglo XXI" para la provincia lucense.

Así lo ha trasladado tras mantener una reunión de trabajo con los candidatos y candidatas al Congreso y al Senado por la circunscripción lucense para analizar las principales necesidades de la provincia y definir las prioridades políticas de cara a la próxima legislatura.

La cabeza de lista de la candidatura, Olalla Rodil, ha destacado que existe una preocupación compartida por vecinos y sectores económicos de las distintas comarcas ante el estado de "abandono" de las infraestructuras, tanto por carretera como ferroviarias, advirtiendo de que esta situación "está lastrando las oportunidades de la provincia de Lugo".

Entre los ejemplos concretos, se ha referido a la autovía A-54, "que acumula más de dos décadas de promesas e incumplimientos" y que todavía tiene pendiente la finalización del tramo entre Melide y Arzúa. También ha denunciado la situación de la línea ferroviaria de A Mariña, las deficiencias de las conexiones ferroviarias del sur de la provincia, el estado de la carretera N-640 y la "falta de desarrollo" del puerto seco de Monforte.

Sobre este último proyecto, Rodil ha recordado que fue presentado como un gran nodo logístico para conectar Galicia mediante el transporte ferroviario de mercancías, pero que, después de años, "es un mar de cemento y de silvas".

La candidata nacionalista ha asegurado que el BNG quiere dar visibilidad a todas estas reivindicaciones y defender que los habitantes de Lugo tengan las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía.

"Queremos que esta provincia tenga una voz fuerte, que se defienda allí donde se toman decisiones trascendentales para nuestras vidas, como en este caso Madrid y el Congreso de los Diputados", ha manifestado.

Rodil también ha expresado su confianza en que la formación pueda conseguir por primera vez un diputado del BNG por la provincia de Lugo. "Estamos convencidas de que podemos conseguir representación este 29 de noviembre, hacer historia", ha afirmado, garantizando que tanto ella como el resto de integrantes de la candidatura trabajarán para lograr ese objetivo y conseguir que Lugo tenga "lo que se merece, lo que necesita".

LUGO QUIERE TREN

Por su parte, Pontón ha insistido en que Lugo necesita ganar peso político para dejar de estar "relegada" en las decisiones que afectan a sus infraestructuras y a su futuro económico. La portavoz nacional del BNG ha lamentado de que la provincia lleve años "quedándose atrás".

Además, ha puesto especial énfasis en el ferrocarril, al que ha definido como una infraestructura fundamental para el futuro económico y social del territorio. "Lugo tiene que tener un tren del siglo XXI", ha defendido, asegurando que las comunicaciones ferroviarias deben convertirse en una prioridad de las inversiones estatales. Para ello ha avanzado que el partido presentará una serie de propuestas en las que se incluye una carpeta que se llama "Lugo quiere tren".

En este sentido, Pontón ha presentado varias propuestas concretas para mejorar las conexiones ferroviarias, como la modernización de la línea entre Lugo y A Coruña y la conexión ferroviaria directa entre Lugo y Santiago de Compostela. Para ello, el BNG plantea una actuación de aproximadamente 27 kilómetros que permitiría conectar las estaciones de Curtis y Ordes y crear un trayecto directo entre ambas ciudades.

La tercera línea de actuación pasa por ampliar los horarios, mejorar las frecuencias y aumentar los servicios ferroviarios. Pontón ha incidido en que la futura estación intermodal de Lugo necesita contar con trenes suficientes para garantizar una conexión efectiva tanto con la ciudad como con las comarcas de su área de influencia.

La dirigente nacionalista ha criticado que, pese a las mayorías absolutas que tuvieron tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, la provincia siga arrastrando "importantes carencias". "Ya está bien de discriminación, hay que poner a Lugo en el mapa", ha reclamado.

Finalmente, el líder del BNG en la ciudad de Lugo, Rubén Arroxo, ha asegurado que la formación será capaz de conseguir representación en las próximas elecciones y ha defendido la necesidad de contar en Madrid con una voz propia que "conozca los problemas del territorio y trabaje para resolverlos".

"Estamos convencidos de que el BNG va a tener una representación que realmente es necesaria, una representación gallega, una representación que se debe a los intereses de aquí", ha afirmado.

Arroxo ha puesto como ejemplo el trabajo realizado por los nacionalistas en materia de infraestructuras ferroviarias y viarias esta última legislatura, asegurando que fueron quienes llevaron al Congreso propuestas para mejorar las comunicaciones y reclamar la finalización de las autovías pendientes.