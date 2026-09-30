El BNG tacha de "dramáticos" los datos de las listas de espera del Sergas y advierte: "La realidad es todavía peor"

La portavoz de Sanidade Hospitalaria del BNG, Iria Carreira, en una rueda de prensa. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidade Hospitalaria del BNG, Iria Carreira, ha tachado de "dramáticos" los datos presentados este miércoles por la Consellería de Sanidade sobre las listas de espera en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y ha advertido de que "la realidad es todavía peor".

En una nota de prensa, la nacionalista ha asegurado que la situación del sistema es "grave, dramática y muy preocupante", al tiempo que ha lamentado que los datos "muestran el deterioro de la atención en el Sergas a causa de las políticas del PP".

Para Carreira, los populares "no son capaces de atajar la situación" ni de poner encima de la mesa "las medidas necesarias para garantizar el derecho de los gallegos a asistencia sanitaria de calidad".

"Aún estamos muy lejos de recuperar los niveles previos a la irrupción de la pandemia en el año 2020", ha manifestado la diputada, que ha puesto el foco en el incremento de las listas de espera quirúrgicas, "que indican que para una operación hay que esperar un promedio de casi 90 días, 20 más que hace un año".

Además, Carreira ha señalado que "uno de los datos más preocupantes" es el aumento de personas que "llevan esperando más de un año para ser intervenidas, para tener cita con el especialista o para realizar algún tipo de prueba".

En este contexto, la diputada del Bloque ha advertido de que "la realidad es todavía peor", ya que la Consellería "sigue negándose a hacer públicos los datos que incluyen las listas de espera estructurales".