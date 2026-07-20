El BNG urge al Gobierno a denegar la solicitud de extradición de EE.UU contra el activista propalestino Fergie Chambers

El diputado de BNG Néstor Rego interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jaime Luján Alarcón - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista ha exigido al Gobierno central que deniegue la solicitud de extradición formulada por Estados Unidos contra James Cox 'Fergie' Chambers Jr., activista propalestino conocido por su apoyo a proyectos humanitarios y sociales destinados a la población de Gaza.

Cabe recordar que Chambers fue detenido el pasado viernes 10 de julio en Eivissa a raíz de una solicitud de extradición de Estados Unidos en cumplimiento de una orden internacional de arresto.

En este contexto, para el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, la detención de Chambers responde a una "operación de persecución política encubierta bajo acusaciones de carácter común con el objetivo de criminalizar la solidaridad internacional con el pueblo palestino".

"El Gobierno del Estado debe ejercer sus competencias y denegar esta extradición, porque existen evidentes indicios de que estamos ante una persecución política vinculada al activismo de Fergie Chambers en defensa del pueblo palestino y a su apoyo a iniciativas humanitarias en Gaza", ha indicado Rego.

El diputado nacionalista ha reclamado también que el Ejecutivo "ordene su puesta en libertad inmediata y adopte todas las medidas necesarias para impedir que el Estado español participe en un proceso que pretende convertir la solidaridad con Palestina en un delito".

Con todo, Rego ha insistido en que las actividades atribuidas a Chambers --el apoyo a proyectos humanitarios, la colaboración con medios de comunicación, la financiación de iniciativas sociales o el activismo internacionalista-- "forman parte del ejercicio legítimo de los derechos fundamentales y no pueden ser equiparadas, sin pruebas individualizadas y concretas, a actividades de financiación del terrorismo".