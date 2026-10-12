El BNG ve en la Fiesta Nacional "un arma del españolismo" y reivindica "la lucha" desde Galicia

Acto del BNG en recuerdo de las mártires de Nebra - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha tildado de "arma ideológica del españolismo" el Día de la Fiesta Nacional con motivo de un acto en el que se ha reivindicado a las mártires de Nebra como ejemplo, se ha expuesto, de una Galicia "que lucha por el territorio, la lengua o la vivienda".

Fue en Porto do Son (A Coruña) en memoria de las mártires de Nebra, en el 110 aniversario, como parte, se ha remarcado, de la historia del país y como ejemplo para las "luchas actuales".

En él, la diputada en el Parlamento gallego Rosana Pérez ha acusado al PP de "anunciar promesas para solucionar cuestiones como los deshaucios o la exclusión social cuando lleva 17 años en Galicia sin mover un dedo".

Así lo ha expuesto en el acto que recuerda que en 1916 cinco mujeres y un hombre fueron asesinados y 32 personas resultaron heridas por defender, se ha remarcado, "su derecho a la tierra como medio de vida".

Rosana Pérez ha conectado la lucha de estas personas con las movilizaciones actuales y ha sostenido que Galicia como "país emigrante" debe ser la primera "en ponerse del lado de las miles de personas que son agredidas u obligadas a huir de sus países".

Además, ha hecho un llamamiento para identificar "con claridad" a los responsables de los desalojos o de la exclusión social. Así, ha reprochado la política del PP y ha pedido "señalarlos y combatirlos". Todo ello con críticas al Día de la Hispanidad, "que no es más que un arma ideológica del españolismo que solo quiere acallarnos", ha insistido.

Esto en una jornada en la que Galiza Nova también ha convocado un acto en A Coruña en el que ha llamado a los jóvenes a "contruir soberanía" en Galicia. Al respecto, ha denunciado que desde el Estado "se condena" a la comunidad autónoma "a la dependencia, la precariedad y la emigración forzosa", al tiempo que se ha reivindicado "autoorganización y soberanía".