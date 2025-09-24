El BNG de Vigo denuncia el "veto" del PSOE a una declaración institucional contra el "genocidio" en Palestina

VIGO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El BNG de Vigo ha denunciado este miércoles el "veto" del PSOE olívico a una declaración institucional contra el "genocidio" en Palestina, explicando que en la junta de portavoces de esta mañana los socialistas rechazaron "sin dar un solo argumento" la propuesta nacioanlista para acordar en pleno que la ciudad no acoja ningún evento con participación de Israel.

"Como sucede desde octubre de 2023, el PSOE de Abel Caballero sigue arrastrando los pies a la hora de actuar contra el genocidio en Palestina", ha afeado el portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, lamentando que los socialistas "adelanten por la derecha" al PP, que se abstuvo.

Según denuncian los nacionalistas, durante la junta de portavoces los socialistas negaron haber recibido previamente la propuesta del BNG, algo que "fue desmentido por el servicio de la Secretaría Xeral del pleno, confirmando que había sido comunicada al portavoz socialista, Carlos López Font".

Además, Igrexas ha afeado el "atrevimiento" del grupo socialista de formular una contrapropuesta de declaración institucional "que no fue comunicada con antelación" a la oposición y que se trataba de un "automasaje" al Gobierno con alusiones expresas al propio PSOE.

Igrexas ha recordado que se trata de la tercera declaración institucional sobre Palestina "vetada" por el PSOE en el Ayuntamiento de Vigo. "Es indecente ver cómo el PSOE antepone su agenda partidista y su fobia a las propuestas del Bloque", ha añadido.

Estas críticas tuvieron una rápida respuesta del concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, que envió un audio grabado a los medios de comunicación acusando al BNG de "mentir" y diciendo que ellos propusieron redactar una declaración conjunta que el Bloque "no aceptó". Así, el PSOE llevará a pleno una iniciativa en forma de moción para decir "no al genocidio" en Gaza, porque las declaraciones institucionales tienen que contar con el voto a favor de todos los partidos.