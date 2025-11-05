El BOE publicará el viernes la declaración de Ferrol como "Lugar de Memoria Democrática" por su lucha antifranquista

FERROL 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, ha anunciado que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará este viernes, día 7 de noviembre, la incorporación de Ferrol al inventario de Lugares de Memoria Democrática.

Tras reunirse en la Casa do Pobo con entidades del ámbito de la memoria democrática, Besteiro ha destacado que este reconocimiento supone una "alegría enorme" y sitúa a Ferrol en una posición de "equiparación similar a la de Guernica", aunque ha afirmado que es "más importante" para la ciudad gallega.

"Es un reconocimiento a una ciudad que luchó por las libertades y fue una de las que más luchó contra la represión antifranquista", ha sostenido Besteiro, quien ha explicado que el periodo abarcado por la declaración irá desde los primeros impulsos por la democracia, a finales del siglo XIX, hasta la llegada de esta, en el año 1975.

El líder socialista ha subrayado que la inclusión de Ferrol en el inventario de lugares de memoria no solo es un reconocimiento a las víctimas y a quienes defendieron las libertades, sino que también "obliga" a todas las administraciones -Gobierno central, Xunta de Galicia y Ayuntamiento- a actuar.

"La memoria democrática no se esconde, se enseña, se divulga, lo que implica el reconocimiento", ha incidido Besteiro, que ha señalado que, entre las exigencias derivadas de la Ley de Memoria Democrática, se encuentran localizar, divulgar y exponer los lugares específicos de memoria dentro de la propia ciudad.

Como ejemplo concreto, el también portavoz del grupo socialista en el Parlamento de Galicia ha confiando en que, con esta declaración, el Ayuntamiento de Ferrol sea capaz de encontrar un "espacio digno" para la placa reconstruida en relación con Pablo Iglesias, cofundador del PSOE y UGT.

INVERSIÓN Y CRÍTICA A LA XUNTA

Besteiro también ha asegurado que detrás del reconocimiento vendrán "compromisos presupuestarios". Al respecto, ha recordado que el Gobierno de España ya ha destinado partidas a memoria democrática en Galicia, pero ha insistido en que esta declaración forzará a que "nadie mire para otro lado", especialmente la Xunta de Galicia, a la que ha acusado de tener una posición "absolutamente pasiva" y de "no querer oír ni hablar" de la cuestión.

El portavoz socialista ga concluido que este anuncio es un "gran reconocimiento" para las entidades, investigadores y todos los que lucharon por la memoria, y que supone un "confort y una reconciliación con lo que nunca debió de haber".