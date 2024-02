Bolaños apela a repetir la movilización de las generales para aupar a Besteiro, un hombre "con influencia en Madrid"

Acusa desde A Mariña (Lugo) a la Xunta de "devolver más de 1.200 millones" en ayudas para el sector primario "porque no fue capaz de ejecutarlas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, ha visitado este viernes la comarca lucense de A Mariña, en el ecuador de la campaña para las elecciones autonómicas, y desde allí ha apelado a alcanzar una "movilización máxima" del voto progresista en Galicia el próximo domingo para emular lo ocurrido en las generales de 2023 y que el PP no pueda gobernar.

En declaraciones a la prensa desde el municipio de Viveiro, donde ha estado acompañado de la alcaldesa, María Loureiro, y el presidente de la Diputación y líder provincial del PSOE, José Tomé, Bolaños ha aupado al candidato socialista a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, como un hombre "capaz", "competente" y con "influencia en Madrid".

"Llama a los ministros, me llama a mí y llama a los demás. Nos ponemos al teléfono y le escuchamos. Y no solo le escuchamos, sino que le atendemos y eso es importante para Galicia, que tenga un presidente como Besteiro que llame a la puerta de los ministerios y le abramos la puerta", ha recalcado uno de los hombres fuertes del Gobierno de Pedro Sánchez.

En el lado opuesto ha situado a la Xunta de Alfonso Rueda, que "para empezar no llama al Gobierno de España, no colabora" y "solo se dedica a hacer oposición".

"LOS PROGRESISTAS CRECEN"

Bolaños ha asegurado que la campaña les "está yendo bien, cada día mejor", porque cuanto más avanzan los días "más se desinfla" el PPdeG y "menos expectativas tienen". Sin embargo, "los progresistas crecen" y tocan "con las yemas de los dedos" la pérdida de la mayoría absoluta de los populares.

Para que esto finalmente ocurra el 18F, el ministro ha llamado a "una movilización máxima de todos los progresistas que fueron a votar el 23 de julio" porque estaban "aterrorizados" ante la idea de que el PP pudiese gobernar con la "ultraderecha" de Vox.

"Estamos tocando con los dedos que Besteiro sea el presidente de la Junta y solo necesitamos que haya una movilización máxima de los gallegos y las gallegas", ha afirmado.

Así, Bolaños ha vaticinado que, durante los 10 días que quedan de campaña para las autonómicas, los socialistas van a "explicar lo que quieren hacer" con Galicia. De hecho, ha asegurado que el Gobierno central, en los cinco años que lleva Sánhcez en La Moncloa, ha dedicado "un 30 por ciento más" de recursos a esta Comunidad que los cinco años anteriores de Mariano Rajoy.

DEBATE EN TVE, SANIDAD Y RESIDENCIAS

Además, el ministro de Presidencia y Justicia ha criticado a Alfonso Rueda por no acudir --ni él ni ningún otro representante del PP-- al debate que prepara Radiotelevisión Española (RTVE) para el miércoles 14 de febrero. Y no acude, ha dicho, porque "no tienen nada que decir".

Es más, ha acusado al presidente y candidato del PPdeG de solo ir al debate de la Televisión de Galicia (TVG) del pasado lunes, donde él "pone el árbitro, el campo de fútbol y las reglas". "Y aún así también te va mal", ha agregado Bolaños.

También se ha referido a la multitudinaria manifestación convocada por la Plataforma SOS Sanidade Pública el pasado domingo en Santiago para arremeter contra la Xunta y asegurar que "un gobierno socialista", que "creó" el Sistema Nacional de Salud, es el "más preparado para poder gestionar la calidad del servicio público que en Galicia nunca debió perder".

En el ámbito sociosanitario, Bolaños ha asegurado que "la desidia" del PP y el Gobierno gallego hace que Galicia tenga "el menor ratio de camas por habitante" en residencias, al tiempo que ha reivindicado el modelo de centros de mayores que impulsa la Diputación de Lugo, gobernada por PSdeG y BNG, que es "ejemplo europeo".

Para poder cambiar todo ello, y porque la economía gallega "tiene que ir como una moto", igual que la española, el ministro ha apelado a la necesidad de que Besteiro sea presidente de la Xunta.

LA XUNTA "DEVOLVIÓ MÁS DE 1.200 MILLONES"

Félix Bolaños también ha visitado este viernes la sede de la Cooperativa Lácteas Unidas, en Ribadeo, para ensalzar que la provincia de Lugo proporciona el 20% de la leche que se consume en España y el 40% de Galicia.

Dicho esto, ha reivindicado los apoyos que recibe el sector primario por parte del Gobierno de España, que ha invertido "más de 4.000 millones de euros" a nivel estatal. Pero ese "compromiso", ha lamentado a continuación "no se ve acompañado por lo que hace la Xunta", a la que ha culpado de "devolver más de 1.200 millones de euros en ayudas porque no fue capaz de ejecutarlas".

"Es decir, 1.200 millones de euros que se podían haber quedado en Galicia, que podían haber facilitado todo el tejido productivo ganadero agrario de esta provincia y de Galicia en general, y sin embargo la Xunta fue incapaz de ejecutarlo y lo tuvo que devolver", ha explicado Bolaños.

Por esto mismo, el ministro ha aseverado que el de la Xunta es un gobierno "incapaz" y "sumido en la desidia".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Lugo ha manifestado el "orgullo" por que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que es "un ministro de Estado", haya visitado el norte de la provincia.

En este contexto, José Tomé ha agradecido que el Gobierno de Pedro Sánchez volviese a poner a Lugo "en el mapa de las infraestructuras" del que, a su juicio, les había "quitado" el PP. Como ejemplos ha puesto la inversión para modernizar el ferrocarril entre Lugo y Ourense por Monforte, villa de la que él mismo es alcalde.