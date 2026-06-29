Un bombero gallego en La Guaira avisa de "falta de medios" y un posible "problema de salud" por el estado de los cuerpos

28 June 2026, Venezuela, La Guaira: Rescue workers from the German Federal Agency for Technical Relief (THW) conduct search and rescue operations in La Guaira a few days after the earthquakes that shook Venezuela. Photo: Javier Campos/dpa - Javier Campos/dpa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente y fundador de la ONG Briegal, Manoel Tato, que se encuentra realizando tareas de rescate en La Guaira, ha subrayado que el país latinoamericano tiene una "falta de medios importante" y ha alertado ante un futuro "problema de salud importante", debido al estado de descomposición de los cuerpos.

Este bombero ferrolano ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que en la jornada del domingo llegaron a la parroquia de Caraballeda, donde hicieron labores de "evaluación, búsqueda y rescate", pero "no encontraron a nadie con vida".

"La zona está bastante perjudicada, hay muchos edificios caídos. Los cadáveres que encontramos están en un nivel de descomposición muy alto, la temperatura es muy alta", ha señalado desde la zona de este doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 registrado en la jornada del miércoles (medianoche del jueves 25 en la España peninsular y Baleares) en Venezuela.

En la jornada de este lunes, el equipo de bomberos va de camino a una nueva zona asignada, ubicada un poco más al norte de Caraballeda, en la que todavía "no" hubo trabajos de búsqueda.

"Creo que, en breve, tienen que empezar a meter máquinas porque se puede venir encima un problema de salud importante. Hay mucho olor a descomposición", ha alertado Tato, que este sábado junto a dos bomberos de A Coruña, otros tantos de Ferrol, uno de Astilleros Navantia y dos del Consorcio Provincial de A Coruña, puso rumbo a Venezuela.

A renglón seguido, ha subrayado que "están llegando muchos equipos de rescate", pero que, "por desgracia, todos llegaron tarde". "Si hubiésemos podido llegar en el tiempo que nos dicen todos los estudios y manuales es posible que hubiésemos podido hacer algo más, porque la verdad es que la falta de medios que tienen es importante", ha lamentado.