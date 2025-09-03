Los bomberos acceden al interior del buque incendiado en Ribeira, mientras prosigue el achique de agua

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan por apagar el incendio del buque Awadi, en el puerto de Ribeira, a 2 de septiembre de 2025, en Ribeira, A Coruña, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han podido acceder al interior del buque 'Awadi' que se incendió en el puerto coruñés de Ribeira, donde están desplegadas las barreras anticontaminación.

Así lo han confirmado fuentes de la Consellería do Mar, consultadas por Europa Press, que han detallado las tareas para achicar agua contaminada, para su posterior tratamiento, avanzan a "buen ritmo".

El fuego comenzó en este buque, de 50,75 metros de eslora y 10,32 metros de manga, comenzó sobre las 17.00 horas de la tarde del lunes y se originó en la sala de máquinas mientras se llevaban a cabo tareas de reparación.