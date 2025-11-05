Bomberos de Santiago denuncian que el parque contó con cuatro efectivos este miércoles y tuvieron que salir varias veces

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Santiago han denunciado por sus redes sociales que este miércoles el parque volvía a contar con cuatro efectivos durante 24 horas, quedando vacío en dos ocasiones en las que tuvieron que realizar actuaciones.

Una situación que han confirmando fuentes de los bomberos municipales a Europa Press. La primera intervención se produjo alrededor de la media mañana, por un vehículo que ardía en la AP-9. En este caso, explican, no necesitaron pedir refuerzos para realizar la extinción y el parque se quedó vacío.

Posteriormente, sobre las 16.20 horas, un particular alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112), del fuego en el interior de una habitación de un inmueble situado en el número 2 de la rúa Carreira do Conde.

Los bomberos se trasladaron movilizando dos camiones -- con cuatro efectivos -- y solicitaron apoyo a los GES de Brión, que movilizaron otros dos vehículos con tres efectivos -- que finalmente no tuvieron que actuar --. Durante la intervención, afirman, el parque se encontraba vacío.

PLENO EXTRAORDINARIO

Esta misma jornada, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, preguntada por los medios de comunicación en un acto, ha reiterado su "preocupación" ante esta situación, afirmando que se está trabajando "de manera intensa" para acabar de tramitar todo el expediente para poder pagar las horas extraordinarias.

Además, ha recordado que esta prevista para este viernes una reunión de trabajo con los sindicatos CC.OO, UGT y CIG para negociar la situación de los bomberos y policías municipales.

"Nosotros entendemos las demandas que se ponen en estos momentos sobre la mesa por parte del colectivo y trabajamos en ver cómo podemos llegar a un acuerdo para solucionarlas. Esperemos que se sea más pronto que tarde, desde luego tenemos toda la urgencia y toda la voluntad de llegar a acuerdos", subrayó.

Asimismo, ha apuntado a la celebración de un pleno extraordinario cuando se acabe de tramitar el expediente.

CRÍTICAS AL AYUNTAMIENTO

En este contexto, el concejal popular, José Ramón de la Fuente, ha exigido a la alcaldesa que "asuma personalmente" la gestión del parque de bomberos ante la "situación de crisis" que atraviesa. "Es inaceptable que el servicio esté de nuevo inoperativo y que llevemos varios días sin que funcionen adecuadamente los distintos operativos de emergencia por carecer del personal necesario", remarcó.

Según se expone en una nota de prensa, De la Fuente ha recordado que el Plan de emerxencias municipal (PEMU) establece en 12 los efectivos necesarios para atender las emergencias, mientras que en Santiago "se están configurando con tres efectivos, lo que supone, que ante cualquier incidencia será imprescindible solicitar el auxilio de bomberos de otros municipios".

A mayores, ha añadido que la Policía local "está en mínimos", ya que en alguna jornada "solo contó con un único efectivo de la unidad operativa para patrullar la ciudad" e, incluso, "estuvo sin la unidad de atestados varias noches".

El popular ha remarcado que el BNG "no tiene capacidad para gestionar la ciudad, está sobrepasado" porque "a pesar de conocer desde hace tiempo los problemas de la falta de efectivos de bomberos no es capaz de activar su comarcalización".

"DEJADEZ DE FUNCIONES"

Por su parte, la concejala socialista Marta Abal, ha reclamado al Gobierno local que "se ponga a trabajar" para resolver el conflicto y ha advertido que la situación actual "es consecuencia directa de la dejadez de funciones del ejecutivo municipal".

Tal y como ha indicado el PSdeG local en una nota de prensa, Abal ha remarcado que "Santiago no puede permitirse tener su seguridad en mínimos por falta de voluntad política", y insistió en que la alcaldesa "debe dejar de mirar para otro lado y debe asumir en primera persona este conflicto".

Para la socialista, el conflicto es "perfectamente solucionable" porque "existe jurisprudencia que respalda cualquier medida legal" al respecto y también una "mayoría sindical en la mesa que facilitaría una modificación del convenio colectivo".

Con todo, ha concluido haciendo un llamamiento a la "responsabilidad" del Gobierno para que "en lugar de crear conflictos, los resuelva antes de que se llegue a esta situación".