Bomberos tratan de extinguir un incendio en un bloque de viviendas de Santiago desde el que sale humo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de extinción trabajan actualmente en apagar un incendio en un bloque de viviendas del barrio de Pontepedriña, en una calle cercana a la Estación Intermodal.

Varios particulares dieron el aviso al 112 Galicia cerca de las 10.50 horas de este sábado y avisaron de que salía humo, en principio, del primer piso; después, sugirieron que podría proceder de más plantas.

Según las primeras informaciones recibidas por el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, fueron rescatadas varias personas y un perro.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Policía Nacional y Local, Bomberos de Santiago y Ordes y el GES de Brion.