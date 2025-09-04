El Bono Concilia Familia podrá solicitarse desde este lunes para el pago de campamentos o cuidadores a domicilio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves la convocatoria del Bono Concilia Familia, un programa pensado para que los padres y madres que trabajan puedan atender a sus necesidades de conciliación de carácter puntual. Podrá solicitarse a partir de este lunes.

Concretamente, explican en un comunicado, está pensado para situaciones como enfermedades o cuestiones laborales, o durante los periodos de vacaciones escolares.

En 2024, este bono llegó a más de 15.000 familias gallegas. La Xunta invierte más de 2,5 millones de euros en esta nueva convocatoria, que estará abierta hasta el próximo 7 de octubre.

El Bono es una aportación económica directa destinada a las familias con hijos de hasta 13 años (nacidos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2021) y en las que ambos progenitores trabajan, "con el objetivo de contribuir a sufragar los costes de los servicios de conciliación como cuidadores, ludotecas o campamentos".

Concretamente, ofrece aportaciones económicas de hasta 500 euros para la contratación de una persona a domicilio o de 200 euros por persona para sufragar los costes de recursos y servicios específicos como las ludotecas, campamentos o espacios de ocio y actividades para niños.

La ayuda cubre un máximo del 75% del servicio abonado por la familia, pero como novedad en esta edición, se amplía al 100% del servicio en el caso de familias numerosas, monoparentales, acogedoras, con guardia con fines adoptivos, en las que uno o varios hijos convivientes tengan una discapacidad reconocida igual o superior al 33% o familias víctimas de violencia de género.