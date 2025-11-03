Los bonos Activa Comercio podrán descargarse a partir de este miércoles

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta activa una nueva edición de los bonos Activa Comercio, que podrán descargarse a partir de las 09.00 horas de este miércoles, cinco de noviembre. Cada bono tendrá un descuento de 30 euros para las compras realizadas en los comercios adheridos.

Tal y como ha anunciado el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, en su comparecencia posterior al Consello de la Xunta, la segunda edición contará con 2,5 millones de euros y se publicará este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Según el mandatario autonómico el objetivo es "permitir descuentos en los comercios gallegos" y estimular el sector "de cara a la campaña de Navidad". Así, el Gobierno gallego prevé "movilizar un mínimo de 8,5 millones de euros en ventas" en el comercio de proximidad de Galicia.

Como novedad, los establecimientos no tendrán que inscribirse de nuevo para participar en la iniciativa, sino que sigue vigente la adhesión de la primera edición -- celebrada en junio --, con el objetivo de "ganar en agilidad en beneficio tanto de los comerciantes como de las personas consumidoras".

En todo caso, señala que, si algún comercio no se había sumado y quiere hacerlo ahora, tiene de plazo aún hasta el 15 de diciembre o hasta que finalice el crédito de esta última edición que se va a convocar.

FUNCIONAMIENTO

En concreto, cada bono tendrá un descuento de 30 euros en los establecimientos adheridos, se podrá descargar a través de la web www.bonosactivacomercio.gal y se canjeará en las tiendas mediante su formato digital QR.

Así, a las compras iguales o superiores a 20 euros e inferiores a 30 euros les corresponderá un descuento de 5 euros. La rebaja será de 10 euros para las compras iguales o superiores a 30 euros e inferiores a 50 euros. A partir de esta cantidad, el descuento alcanzará los 15 euros.

Cada persona podrá descargar un único bono, y no se limitará el número de usuarios que pueden descargar los bonos, sino que cuando el importe total de los descuentos realizados alcance los 2,5 millones de euros, los bonos descargados ya no se podrán utilizar.