El borrador del plan de la Xunta para reducir las bajas "evitables" estará listo "en los próximos días"

Séptima reunión del diálogo social para abordar el plan de la Xunta para reducir las bajas - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de trabajo en el que avanzan la Xunta de un lado, la patronal gallega por otro y UGT únicamente por parte de los sindicatos con el objetivo de elaborar un plan para reducir las bajas en las empresas gallegas ha celebrado este jueves su séptima reunión, que ha sido la última de la fase de comparecencias, según informa la Consellería de Emprego en un comunicado de prensa.

En la nota, Emprego indica que el conselleiro, José González, asistió al encuentro --también participó en el de constitución del grupo de trabajo-- y señala que el borrador del plan integral para reducir las bajas estará listo "en los próximos días".

Este grupo trabaja al amparo del diálogo social y, si bien CC.OO. estuvo presente en su creación, después se descolgó crítico con la forma de actuar de la Xunta, de forma que está ausente, como ocurre desde hace años con la central mayoritaria en Galicia, la CIG.

La última de las comparecencias previstas ha sido a propuesta de los agentes sociales y en ella "se analizaron los múltiples factores que inciden en este problema", según Emprego.

El titular del departamento autonómico ha agradecido a la patronal, a UGT y a los expertos que comparecieron en las distintas reuniones su "intenso trabajo" en las últimas semanas. El objetivo, incide, es diseñar "medidas que sean efectivas y, en conjunto, permitan reducir las bajas laborales que son evitables".

José González, según el comunicado, ha incidido en que la Xunta "defendió desde el principio la necesidad de abordar esta cuestión con rigurosidad desde el diálogo social, respetando en todo momento los derechos adquiridos por los trabajadores y buscando la forma de reducir, en la medida de lo posible, el absentismo que es evitable, pues lastra la competitividad de las empresas y supone un importante coste para el conjunto de la economía".

La nota precisa que la última comparecencia fue "de representantes sindicales que participan en la mesa del diálogo social sobre absentismo a nivel nacional" y asegura que permitió "constatar lo que Galicia trasladó desde el primer momento: que es preciso que todas las administraciones actúen de forma coordinada para abordar este problema".

MEDIDAS "SERIAS"

"Es vital que actúen tanto los gobiernos autonómicos, que tienen un papel muy relevante en las bajas de menos de 365 días de duración, como el central, que gestiona en exclusiva las de más de un año de duración a través de la Seguridad Social y que se han demostrado como una de las principales causas de que la comunidad gallega esté en la actualidad entre las que cuentan con más jornadas laborales perdidas por absentismo según distintos informes", señala.

La Xunta aboga por aprobar "medidas serias" e insiste en que la intención es aprobar el plan "antes de que termine el mes y comenzar a aplicarlas lo antes posible". "Siempre buscando el consenso de todas las partes implicadas", concluye.