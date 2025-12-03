Bronca tras desviar Besteiro una pregunta de bienestar hacia Altri y afirmar que Rueda "prevaricará" si se autoriza

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sesión de control de la Cámara gallega ha tornado en bronca este miércoles ante la decisión del líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, de reorientar hacia Altri una pregunta que, a priori, se iba a centrar en "las previsiones del Gobierno gallego en relación con el enfoque que les está dando a sus políticas de bienestar".

Con una nueva manifestación a la vista, convocada para el 14 de diciembre, Besteiro ha optado por interpelar a Rueda sobre el plan de Altri para Palas de Rei (Lugo) con aviso incluido: el proyecto no tiene "conexión eléctrica", además de dar por hecho que el Gobierno también rechazará la alegación autonómica sobre la planificación eléctrica.

"La cuestión está clara: sin conexión eléctrica ese proyecto no se puede autorizar y usted debe tomar una decisión", ha aseverado Besteiro, quien ha avisado a Rueda de que, si la planta va igualmente adelante, estará cometiendo "prevaricación".

Entre caras de sorpresa en el hemiciclo, el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, ha tirado de artículo 104 del reglamento y ha llamado a la cuestión a Besteiro (lo ha amonestado tras las dos intervenciones, ambas sobre Altri). "Un presidente de un Parlamento tampoco puede estar tensionado constantemente", ha reflexionado, antes de instar a Rueda a responder cómo considerase y le fuese posible.

"Eso es lo que le importa el bienestar", ha lamentado Rueda, antes de criticar que redirija el contenido de la pregunta. "Claro, porque como el presidente es dios tiene que saber de todo. Esa es su teoría porque como usted es el representante de Pedro Sánchez en Galicia cree que los presidentes tienen que hablar de todo sin saber de nada", ha esgrimido.

Tras recalcar que Sánchez "solo piensa en su futuro personal", Rueda ha advertido que hay "una diferencia" con él, que tiene "la confianza de los gallegos" y decide "el futuro de Galicia". "No espere de mí otra cosa que hacer lo que dicen los técnicos", ha recalcado.