Bronca en el Parlamento al decir Rueda que el BNG "desprecia a los mayores porque dicen que no saben votar"

Pontón le acusa de "insidia", Santalices la atribuye al debate político y Bará afea que el presidente abandone la Cámara en mitad del conflicto

El hemiciclo gallego ha sido escenario de una bronca política al término de la sesión de control al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, después de el mandatario autonómico ligase un anuncio para mayores de 65 años con que la medida va a ese colectivo que "el BNG desprecia porque dice que no saben votar".

El enfado en la bancada nacionalista llevó a que la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pidiese la palabra al abrigo del artículo del Reglamento que alude a aclarar imprecisiones para reclamar la retirada de esa expresión y denunciar que se diga que el BNG "desprecia a los mayores porque dicen que no saben votar".

Como el mandatario gallego no reaccionó a esta reclamación, el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, intervino para decir que estaba en su derecho de aportar en el debate o no, lo cual siguió causando enfado en la bancada nacionalista y, en medio de la bronca política, Rueda y casi todos los conselleiros se levantaron y abandonaron el hemiciclo mientras Santalices justificaba que se mantuviese la expresión como parte del "debate político".

Tras la bronca, el primero en salir a la tribuna fue el viceportavoz del Grupo del BNG, Luís Bará, quien en un tono visiblemente de indignación acusó a Rueda de "desprecio" a la Presidencia del Parlamento. Entre un sonoro aplauso de sus compañeros de grupo, Bará censuró que "cuando estaba hablando el presidente del Parlamento, se marchó el presidente sin pedir disculpas".

"Cuando estaba en el uso de la palabra (el presidente), ¿puede haber mayor desprecio a esta institución?", se ha preguntado Bará, quien ha concluido que "no merece" ser el presidente de la Xunta y quien calificó que "es una auténtica vergüenza y una indecencia" el "desprecio" a la Cámara.

Ante estas afirmaciones, tomó la palabra el propio Santalices, a renglón seguido, para asegurar que no se sentía "deshonrado" por el mandatario autonómico. "Aquí hay libertad para marchar o no", defendió el jefe del Legislativo sobre Rueda, quien tenía un acto público programado para las 12,30 horas en Salvaterra do Miño, unas dos horas después de la sesión de control sin que fuentes del gobierno indicasen que colisionase.

EN EL MARCO DEL DEBATE

Las desavenencias se iniciaron a raíz de las palabras de Rueda en el marco del cara a cara con Ana Pontón, cuando Rueda anunció la gratuidad de los autobuses interurbanos desde el 1 de enero y agregó que era una media que "por cierto" iba a favorecer a "los mayores que el BNG "desprecia porque dicen que no saben votar".

Al concluir, Pontón pidió la palabra (en virtud del artículo 76.1 del Reglamento) para denunciar que eran unas afirmaciones "insidiosas y falsas", además de "impropias" de un presidente. De hecho, aprovechó la petición de la rectificación para acusar al Gobierno gallego de que "si de algo se ha destacado, es de permitir el negocio con la vejez", lo que también provocó la reacción de la bancada popular.

Santalices tomó la palabra para sostener que Rueda había dicho "metafóricamente" la afirmación que causó las quejas del BNG, algo que enmarcó en una "discusión política" y justificó que se refería a "por lo que votaban" los mayores y no en general al colectivo. Fue en ese momento en el que el presidente cogió su mochila y abandonó el hemiciclo, como también hizo buena parte de su gobierno.

"ARGUMENTACIÓN POLÍTICA"

"Eso es una argumentación política, no es desprecio a las personas por ser mayores", defendió Santalices antes de dar la palabra al diputado del BNG Luís Bará, quien arrancó la intervención asegurando que se acaba de vivir "un absoluto desprecio a la Presidencia", en referencia a la salida del hemiciclo del mandatario.

Además de calificarlo de "vergüenza" e "indecencia", Bará ha enfatizado que "hay cosas que no se pueden permitir". "El señor Rueda se marchó cuando estaba en el uso de la palabra (el presidente)", ha evidenciado el diputado nacionalista, a quien el aludido dijo que no se sentía "nada deshonrado, en absoluto", para añadir que hay "libertad" para marcharse.

Entre peticiones de "silencio" a los diputados, Santalices continuó asegurando que se trató de un "debate político". "Yo dije, y está ahí para comprobar, que el presidente de la Xunta dijo el desprecio a los mayores por lo que votaban, ese es un debate político. Sí, sí, hombre por favor, ¿cuántas veces oí yo eso aquí?", ha remarcado Santalices, quien ha remachado que "el debate político fue lo que dijo el presidente", como "cuando ustedes o alguien dijo que 'no saben lo que votan los gallegos'".

Aunque intentó zanjar así la cuestión, la discusión continuó todavía un poco más, ofreciéndose Santalices a reclamar la transcripción del pleno ante las quejas. En todo caso, insistió en que en la Cámara autonómica se había "cuestionado" en otras ocasiones lo que "votaban" los gallegos y lo volvió a dejar encuadrado en el debate político. "Si quieren, tiramos de hemeroteca y miramos lo que se dijo aquí, que a lo mejor bien cabreada está toda la sociedad gallega. Y vamos a dejar el tema ahí", cerró el asunto el presidente de la Cámara.