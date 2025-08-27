Buscan a un joven de 19 años desaparecido en Vigo este lunes

Buscan a un joven de 19 años de edad desaparecido en Vigo - SOS DESAPARECIDOS

VIGO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisaría de la Policía Nacional en Vigo ha recogido en las últimas horas una denuncia por la desaparición de un joven de 19 años de edad, del que no se sabe su paradero desde el pasado lunes, 25 de agosto.

Fuentes policiales han confirmado que se ha interpuesto denuncia y que se han iniciado las pesquisas para saber dónde puede estar el joven, Cristian F.R.

Según la alerta difundida por SOS Desaparecidos, la última vez que fue visto, el chico, de pelo oscuro, 1,80 m y complexión delgada, llevaba una chaqueta roja y pantalón oscuro.