Buscan por tierra, mar y aire a un hombre que practicaba pesca deportiva en A Coruña

Archivo - Helicóptero Helimer 220 de Salvamento Marítimo. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias buscan en A Coruña a un varón que practicaba pesca deportiva en una zona de rocas en las inmediaciones del ascensor del monte de San Pedro y el Millenium.

Según han trasladado fuentes del 112 Galicia a Europa Press, fue un particular quien, sobre las 08.40 horas de este martes, alertaba a la central de emergencias de que un familiar había salido a pescar a las 19.00 horas de este lunes y no había regresado.

Tras detallar que el hombre desaparecido practicaba pesca deportiva en esta zona de la costa coruñesa, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) dieron aviso al Servizo de Gardacostas de Galicia, a Salvamento Marítimo, a la Policía Nacional, a la Policía Local y a Protección Civil.

Así, estas mismas fuentes han detallado que a esta hora hay desplegado un operativo de búsqueda en la zona por tierra, mar y aire.