uspendido el dispositivo de búsqueda en Porto do Son (A Coruña) tras confirmarse que fue una falsa alarma

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS)

Los servicios de emergencia han suspendido la búsqueda por tierra, mar y aire de una persona que supuestamente habría pedido auxilio en el mar en Porto do Son (A Coruña), pero después habría desaparecido entre el agua, al confirmarse que fue una falsa alarma.

Según informan fuentes del 112 Galicia a Europa Press, fue un particular el que alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, pasadas las 10.00 horas, después de supuestamente haber visto a una persona pidiendo ayuda en el mar, aunque luego dejó de verla.

En concreto, todo habría ocurrido en el entorno de la playa de As Gaivotas, en Miñortos, Porto do Son.

Por ello, se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda para dar con el paradero de esa persona. Así, se movilizó el helicóptero Pesca 1 y la salvamar Regulus de Salvamento Marítimo, que inspeccionaron la zona. Además, Gardacostas, las fuerzas del orden y el GES de Noia operaron desde tierra.

Finalmente, se trataría de una falsa alarma, pudiendo haberse confundido el alertante al ver unos buceadores gritando en el mar, pero sin correr peligro alguno, explican las mismas fuentes.

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