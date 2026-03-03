Caamaño anuncia una reunión con O'Mega para intentar parar la huelga de médicos de primaria

Archivo - El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en declaraciones a los medios. - XUNTA DE GALICIA - Archivo

LUGO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha avanzado este martes durante un visita al Hospital de Calde, en Lugo, que mantendrán próximamente una reunión con el sindicato O'Mega para intentar llegar a un acuerdo que permita suspender las movilizaciones de médicos de atención primaria.

"Pero, para llegar a un acuerdo, hace falta que las dos partes intenten llegar a él", matizó el mandatario autonómico, que no ha dado una fecha concreta para celebrar esta reunión.

El concelleiro de Sanidade ha situado la tasa de seguimiento de la huelga de facultativos convocada por O'Mega sobre el 6%, "muy similar a la de ayer", ha matizado.

En lo que respecta al área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte, esta tasa la situó en un 1,1%. "En total han sido 5 facultativos los que han ido a la huelga, pero el impacto que hubo ayer se ha traducido en más de 5.000 consultas perdidas que habrá que recuperar en cuanto se pueda", ha especificado.

Esta misma mañana, la Consellería de Sanidade avanzaba que el seguimiento de la huelga estaba este martes en un 6,05% en el turno de mañana e insistía en que la central sindical se sumase al acuerdo mayoritario sobre primaria "para evitarles a pacientes y profesionales los efectos de un paro indefinido".