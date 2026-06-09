Caamaño no ve peligrar su puesto como conselleiro de Sanidade y achaca los cambios en el Sergas a la naturaleza política

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en declaraciones a los medios. Foto de archivo. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha descartado que su puesto como cabeza visible del departamento sanitario corra peligro tras el relevo en la gerencia del Sergas, cambios que achaca a la naturaleza política.

"Lo que hacemos es intentar elegir a las mejores personas posibles. A veces los cambios son necesarios, simplemente también por iniciativa propia o porque las cosas no están haciéndose como tienen que hacerse. Esa es la realidad, ¿no? La política. Por supuesto que si la cosa no va bien el responsable, en este caso, soy yo, pero estoy convencido de que el Doctor León va a ser un excelente gerente del Sergas", ha asegurado este martes, en declaraciones a los medios.

En esta línea, ha reivindicado las aptitudes del nuevo gerente, Luis León, "una persona muy curtida en asistencia sanitaria, pero también con un perfil muy relacionado con la innovación, con la investigación, con la docencia. Una persona muy elegante, con criterio, muy sólida", ha defendido.