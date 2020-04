G. Caballero acusa a Feijóo de evitar informar sobre la situación de las residencias de mayores

Insiste en que el titular de la Xunta debe comparecer cada 15 días en la Cámara para que se pueda hacer un control democrático de su gestión

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de evitar informar sobre la situación los contagios y los fallecidos en las residencias de mayores.

"Podemos hacernos los tontos durante un tiempo pero aquí nadie es tonto y todos sabemos perfectamente que el presidente de la Xunta está evitando dar cuentas sobre lo que está ocurriendo en las residencias de mayores", ha sostenido en una rueda de prensa ofrecida este lunes de forma telemática.

En su intervención, ha explicado que los socialistas acuden con "voluntad de colaboración" a las reuniones con los líderes políticos que Feijóo convoca tras la conferencia de presidentes pero ha advertido de que estos encuentros no pueden servir de "estrategia" para que el titular de la Xunta "esconda sus responsabilidades" y evite "comparecer en el Parlamento de Galicia", sede en la que, según ha indicado, debería rendir cuentas cada 15 días.

De este modo, ha censurado que el presidente de la Xunta no intervenga para informar de la situación en las residencias mientras sí lo hace para "ponerle deberes de forma continua al Gobierno de España". "Gobernar Galicia es mucho más de lo que hace Feijóo. Gobernar Galicia es cumplir con las responsabilidades que hay en materia sanitaria, en servicios sociales y en materia económica en una crisis tan grave", ha señalado.

En esta línea, tras subrayar que el Ejecutivo español está "cumpliendo con decisiones de enorme calado", ha censurado que la Xunta "no consiga tomar medidas de calado en muchos ámbitos en los que tiene competencias".

SITUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS

En su intervención, ha incidido en el que la situación que atraviesan las residencias sigue siendo la principal preocupación y ha considerado necesario un "análisis transparente" que permita poner encima de la mesa toda la información relacionada con los contagios y las muertes, incluidas las de aquellos usuarios que fallen sin tener un diagnóstico por COVID-19.

"El Gobierno de la Xunta tiene que adoptar una transparencia máxima en los contagios y, especialmente, en los fallecimientos que se producen en esta crisis y trasladar una información meticulosa y detallada", ha exigido el socialista.

En la rueda de prensa, además, ha criticado que, bajo el mandato de Feijóo, la Xunta retrocediese el papel público de estos centros en Galicia y permitiese abrir "un canal de privatización que implicó la generación de algunos imperios geriátricos" y que, según ha indicado, en esta crisis "mostraron cómo consiguieron tener muchos ingresos" pero también "muchas debilidades".

En este sentido, ha recordado que el Consello de Contas alertó de que "las inspecciones no permitían corregir" la situación de las residencias. "Algunas preferían evitar hacer cambios antes de cumplir con las leyes, incluso llegando a pagar multas porque les salía más rentable que hacer las contrataciones necesarias", ha censurado.

Por ello, ha considerado necesario cambiar un modelo que "permitió que empresas privadas o fondos de inversión no especializados en geriatría tuviesen un papel determinante" en estos ámbitos. "Sin duda Feijóo tendrá que explica su política y su connivencia con ciertas empresas de gestión de residencias que son las que ahora muestran situaciones más complejas", ha considerado.

FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA

Preguntado en la rueda de prensa sobre el funcionamiento de la diputación permanente para controlar la acción de la Xunta, Gonzalo Caballero ha recordado la excepcionalidad de la situación en Galicia, en la que "el Gobierno de la Xunta actúa con plenitud de funciones" mientras la Cámara está disuelta.

El socialista ha señalado que se llegó a un acuerdo entre las principales fuerzas políticas gallegas para aplazar la celebración de las elecciones de 5 de abril --en plena pandemia-- un consenso condicionado a fortalecer la diputación permanente como mecanismo de control a la Xunta.

"El equilibrio de poderes exige avanzar en esa dirección", ha subrayado el jefe de filas de los socialistas, que ha asegurado que el informe jurídico de los letrados de la Cámara publicado la semana pasada se refiere a la "laguna institucional" en la que se encuentra Galicia.

"Dice que no hay una normativa para un escenario como este, reconoce que le dimos un cheque de acción al Gobierno de la Xunta en un tiempo que ya no le correspondía, pero el cheque que le dimos no es en blanco", ha dejado claro Gonzalo Caballero, que ha insistido en que Feijóo debe comparecer en la Cámara cada 15 días.

En este sentido, ha señalado que el documento también establece que la diputación permanente puede, además, "cubrir otras actividades de control" que no le son habituales pero "necesarias" en una situación como la actual para garantizar el "control democrático" a quien gobierna.

"En esa línea es en la que pedimos activar la diputación permanente y cada semana que pasa se muestra como Feijóo se quiere esconder del Parlamento", ha censurado para recordar que, frente a esta actitud, el presidente del Gobierno ha comparecido ya en varias ocasiones en el Congreso.