Caballero acusa al Gobierno de "quitar a Vigo de la alta velocidad" y pide que se incluya a la ciudad en el plan AV350

VIGO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha acusado al Gobierno central de "quitar a Vigo de la alta velocidad" y ha pedido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que incluya a la ciudad en el llamado plan AV350.

Todo ello después de conocerse esta semana esa iniciativa, que pretende incrementar hasta los 350 kilómetros por hora la velocidad de los trenes en la red ferroviaria española de alta velocidad. Así, el Ejecutivo ha establecido un mapa de dicha red, que no incluye el AVE desde la urbe olívica a Madrid directo por Cerdedo.

Abel Caballero ha lamentado que, pese a que él mismo acordó con el Gobierno la construcción de esta infraestructura, con el objetivo de reducir el viaje a la capital española hasta las dos horas y media, ahora no aparece en el plan AV350.

"Desde aquí le exijo al Gobierno que necesariamente tienen que incluirlo como tenemos acordado", ha reivindicado el regidor, subrayando que lleva años solicitando dicho trayecto para evitar que los AVE que salen de Vigo tengan que ir por Santiago.

En un audio enviado a los medios de comunicación, el alcalde ha dicho que se trata de una "gran prioridad" para la ciudad, por lo que "lo tienen que restituir de forma inmediata". "El futuro de esta ciudad está en eso", ha insistido.

Por todo ello, ha anunciado que organizará un nuevo concierto reivindicativo y "no descarta" otras acciones. "El Vigo-Madrid directo por Cerdedo lo voy a defender con uñas y dientes", ha sentenciado.