Caballero (PSdeG) rechaza la vía judicial para reclamar el IVA al Gobierno y apuesta por el "diálogo multilateral"

Actualizado 08/02/2020 13:01:51 CET

OURENSE, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, ha acusado al PP de generar el problema del IVA de las comunidades autónomas, que reclaman un total de 2.500 millones de la liquidación de 2017, y entiende que "la solución no pasa por los tribunales, como ha manifestado Feijóo, sino por la negociación y el diálogo multilateral".

Así lo ha manifestado el dirigente socialista este sábado después de mantener una reunión de trabajo con la organización socialista en la provincia de Ourense, con el objetivo de "hacer un repaso de la agenda política más inmediata de la actualidad del país". En la cita han estado presentes el secretario provincial, Rafael Rodríguez Villarino, así como diputados, senadores, concejales, alcaldes y diputados provinciales.

En este contexto, Caballero ha recordado que "el problema del IVA lo generó (Cristóbal) Montoro en el año 2017, mientras Feijóo aplaudía y callaba". Además, ha señalado que "el Gobierno socialista en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 escribió un artículo que implicaba corregir el desajuste del IVA y el PP votó en contra".

Por este motivo, el líder del PSdeG-PSOE ha manifestado que, "una vez agotado el plazo por la vía ordinaria", es necesario "buscar soluciones de forma multilateral que implicarán negociaciones, dado que ningún partido tiene la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados".

Caballero ha presentado a los socialistas como "la única vía" para solucionar el problema mediante "la búsqueda de mecanismos de compensación que permitan drenar esos fondos a las comunidades autónomas, bien a través de un nuevo modelo de financiamiento, o bien a través de la vía presupuestaria".

También ha señalado que la vía de los tribunales, que no descartan territorios gobernados por los socialistas como Castilla-La Mancha y Extremadura, "no va a llevar a ninguna parte, ni jurídicamente ni en los tiempos en que eso permite resolver el asunto". A ello ha añadido que "no va a caer en 'hacerle el caldo gordo' a un PP que generó el problema y no permitió solucionarlo en el plazo estipulado por la ley".