Cabreo sindical por la postura de la Xunta sobre la OPE de profesores: "Hablen claro de una vez"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La postura de la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ante las oposiciones, tras supeditar su celebración a un hipotético levantamiento del Estado de Alarma el 11 de abril, ha suscitado el rechazo y la crítica desde los sindicatos de profesores, que exigen concreción al departamento dirigido por Carmen Pomar.

"Los opositores y las opositoras no se merecen esto: hablen claro de una vez", trasladan desde la CIG-Ensino, que critica al Gobierno gallego por "no comunicarse directamente ni con la representación de los profesores ni con la sociedad en general".

El sindicato ha denunciado el "malestar evidente" de las personas que esperan a la decisión autonómica para saber si tendrán este año proceso selectivo, y ha exigido a la Xunta que "sea clara" y no juegue con los opositores.

"Esta declaración es claramente una tomadura de pelo. No debe haber nadie que en este momento dude que, como mínimo, el Estado de Alarma va a continuar una quincena más", aseguran, para lamentar que Educación no se atreva "a dar la cara" y a decir claramente que no habrá oposiciones este año.

De forma similar, CC.OO Ensino ha reprochado que la postura oficial se traslade a través de los medios de comunicación, lo que ha tachado de "un nuevo desprecio" al sector docente y a los aspirantes a la OPE.

Sobre todo, el sindicato cree "impresentable" que "no exista mención al mismo en la web de la Consellería" y lamenta que, "una vez más, se ningunee a los representantes de los trabajadores" en plena crisis sanitaria.

"FALTA DE TALANTE"

El sector de Ensino de FeSP-UGT ha reprochado "la falta de talante y mala praxis" de la Xunta, que "sigue sin tener la capacidad y la decencia de asumir su responsabilidad y definirse claramente".

Finalmente, desde ANPE Galicia ha instado a Educación "que termine de una vez por todas con la incertidumbre de los opositores" y a dejar de "prolongar la incertidumbre", puesto que "todo parece indicar" que el 11 de abril no habrá una solución a la solución sanitaria.

El sindicato defiende, no obstante, que sea el Ministerio de Educación quien lidere una postura en todo el Estado y en función de las recomendaciones de los expertos sanitarios.