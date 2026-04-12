Cae parte del tejado de la iglesia románica de Santa María de Carboeiro, en Silleda (Pontevedra)

La iglesia románica de Santa María de Carboeiro - AYUNTAMIENTO SILLEDA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Parte del tejado de la iglesia románica de Santa María de Carboeiro, ubicada en Silleda (Pontevedra), se desplomó este pasado sábado. No había personas en su interior en el momento del derrumbe.

Tal y como ha confirmado la alcaldesa de la localidad, Paula Fernández, los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana y una vecina dio la voz de alarma al ver algo extraño en el tejado del templo.

Según ha relatado, colapsó una de las vigas de la cumbrera de la iglesia. Concretamente, la que está justo encima de la zona de culto. La zona de presbiterio, el altar y la zona de coro no sufrieron daños.

En la jornada del derrumbe la iglesia se encontraba vacía ya que las misas se celebran los sábados cada quince días y este no tocaba, por lo que no hubo personas afectadas.

Con respecto a la iglesia, la mandataria local ha indicado que las partes más valiosas, como las imágenes, no sufrieron daños y han sido trasladadas por el momento a otro espacio.

Ahora, tras la evaluación de los técnicos municipales, este lunes irán con un elevador para tirar hacia el interior de la iglesia los elementos que quedaron colgando y a colocar algún elemento que tape el templo mientras se prepara el proyecto de reconstrucción y el obispado tenga disposición económica para arreglarla.