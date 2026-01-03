Un calefactor origina un incendio en una vivienda en Oleiros (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sobretensión de un calefactor ha originado un incendio en el bajo de una vivienda en Oleiros (A Coruña) en la tarde de este sábado.

Tal y como ha confirmado el 112 Galicia, sobre las 14.20 horas de la tarde un calefactor comenzó a arder, afectando a la ropa y a un colchón del interior de la vivienda, situada en avenida As Mariñas.

Según ha relatado, el aviso llegó a través del Servicio Municipal de Emergencias de Oleiros, que informó del incendio en una vivienda. Hasta el lugar se desplazó la Policía Local, las Emergencias de Oleiros, la Guardia Civil y se avisó a los bomberos de Arteixo, que finalmente no llegaron a ir porque el incendio "estaba controlado".

Con todo, el 112 ha apuntado que no tiene constancia de personas heridas.