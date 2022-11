Calvo destaca o grao de atención e eficacia da Policía Autonómica, para a que pide un concurso de vacantes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, destacou o "elevado grao" de atención e eficacia da Policía Autonómica a favor da seguridade en Galicia, á vez que volveu a insistir na necesidade de que o Goberno central facilite a convocatoria dun concurso para a cobertura de vacantes.

Calvo participou este mércores, acompañado por director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, na entrega de distintivos de permanencia e de medallas ao persoal da Policía Autonómica, segundo indicou a Xunta nun comunicado.

No acto, no que tamén interveu o comisario xefe da Policía Autonómica, Jorge Rubal, recoñeceron a permanencia de 77 axentes policiais con diferentes graos de antigüidade, entregaron 14 medallas de prata polo sobresaliente valor persoal ou risco para a integridade física e 10 distincións honoríficas a persoal alleo á unidade policial.

Entre esas 10 distincións, cinco foron por colaboración continuada concedidas ao comisario de Santiago, Juan Cástor Vázquez, ao tenente coronel da Comandancia de Ourense, Rafael López, ao intendente da Policía Local de Lugo, Jesús Piñeiro, ao xerente da Axencia Galega de Emerxencias (Axega), Marcos Araújo, e ao técnico do Grupo Loxístico GALI, José Antonio Argibay.

Con todo, as outras cinco recibíronas pola súa especial dedicación nos incendios forestais do pasado verán o tenente da Garda Civil de Rúa, David Blanco, e o de Monforte de Lemos, Francisco González; os policías das comisarías de Ribeira, Francisco Ramón Diz e Bruno Goce, así como ao propio director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva.

Calvo eloxiou o traballo desenvolvido pola Policía Autonómica na área ambiental e sinalou que no que vai de ano a unidade policial esclareceu máis de 200 lumes, moitos deles en colaboración coa UIFO. Como resultado, máis de medio centenar de persoas foron investigadas.

"PIARES BÁSICOS"

Así mesmo, destacou como "outro dos piares básicos" as actuacións para a protección do medio e dos recursos mariños, sobre todo na loita contra o furtivismo. "Os datos avalan tamén o empeño e a eficacia no voso labor, cun incremento das inspeccións, os vehículos rexistrados e as denuncias formuladas que deron como resultado 73 persoas investigadas", apuntou.

Con todo, remarcou a actuación da Autonómica na protección das vítimas de violencia de xénero e dos menores, así como dos edificios e das persoas con responsabilidade no Goberno galego e o servizo de prevención no Camiño de Santiago.

Finalmente, Calvo volveu a incidir na reclamación da Xunta ao Ministerio do Interior para que aprobe un convenio que permita convocar o concurso de prazas vacantes e ter así o 100% da dotación de policías autonómicas previstas para Galicia, que segundo indicou os 364 axentes que hai na actualidade representan o 73% do cadro de persoal que debería haber.

NOVO XERAL XEFE DA GARDA CIVIL

Por outra banda, o vicepresidente segundo reuniuse este mércores co xeneral de Brigada Miguel Ángel González Arias, que recentemente foi nomeado como xefe da décimo quinta zona da Garda Civil-Comunidade Autónoma de Galicia, ao que lle desexou éxito nesta nova responsabilidade.

No encontro, remarcou o labor da Garda Civil a favor da seguridade en Galicia, especialmente no ámbito rural, así como na súa colaboración na loita contra os incendios forestais ou na atención aos peregrinos das rutas xacobeas, entre outras actuacións.