Calvo urge explicaciones al PSOE tras las denuncias contra Tomé: "Esa hipocresía no se puede consentir"

A CORUÑA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha instado al PSOE a dar explicaciones y a tomar medidas "serias". "Esa hipocresía en política no se puede consentir", ha recalcado en relación a los discursos feministas del partido tras los casos de "comportamientos machistas" denunciados en el seno del mismo.

Así lo ha expuesto en declaraciones a los medios de comunicación tras la dimisión del hasta ayer presidente de la Diputación de Lugo y secretario general del PSdeG en esta provincia, José Tomé, a raíz de conocerse varias denuncias contra él por este tipo de actitudes.

El también regidor de Monforte confirmó que se mantendría al frente de la Alcaldía, pero formando parte del grupo no adscrito, al abandonar también la militancia en el PSOE.

Sobre lo sucedido, Calvo ha trasladado el apoyo a las víctimas "en nombre de la Xunta" y ha mostrado "repulsa ante este tipo de comportamiento vivido en las últimas fechas". "El Partido Socialista aún tiene que explicar cuál es su posición en este sentido y tomar en serio este problema", ha reiterado.

"Llevamos mucho tiempo escuchando un PSOE que se proclama defensor de las mujeres y lo que estamos viendo es que durante esta legislatura los casos que tienen que ver con acoso y denigración de la mujer se suceden uno tras otro", ha recalcado para insistir en que "tienen que tomarse en serio esta situación y denunciar todos estos casos".

Asimismo, el conselleiro ha apuntado su deseo de que "la Justicia actúe cuanto antes y se aclaren todo este tipo de situaciones". Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en un acto en A Coruña.