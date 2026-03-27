La Cámara gallega acogerá a la vuelta de Semana Santa el debate sobre el Estado de la Autonomía

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en una intervención parlamentaria en el Pazo do Hórreo. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara gallega acogerá a la vuelta de la Semana Santa el debate sobre el Estado de la Autonomía, cuya fecha será fijada por la Mesa del Parlamento y se prevé que coincida entre el 6 al 10 de abril. Si se cumple la tendencia de los últimos años, sería el miércoles y jueves, días 8 y 10.

El Gobierno gallego ha registrado este lunes en el Pazo do Hórreo la solicitud para la celebración de esta cita política, que tendrá lugar justo un año después de la celebrada en 2025.

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha destacado que este debate servirá para que el Gobierno gallego haga un balance de lo hecho y avance los objetivos que afrontará a corto y medio plazo para seguir dando cumplimiento a su programa electoral.

"Frente a un PPdeG que tiene propuestas, está el 'modelo del no' del BNG y el 'no modelo' del PSdeG", ha dicho Pazos, que ha destacado que el debate coincidirá con la mitad de la legislatura.

Pazos ha avanzado, además, que el PPdeG formulará propuestas para consolidar "aún más" la senda de la estabilidad de Galicia y para incidir en la mejora de la calidad de vida de los gallegos, principalmente para quien vio agravada la situación en los últimos tiempos, como consecuencia de los conflictos bélicos y por las "políticas de asfixia del Ejecutivo de Pedro Sánchez".

"El BNG volverá a ser el del 'no por el no', el de la política del eslogan y el de la política de la pancarta', ha remarcado Pazos, para quien los "independentistas viven alejados de la realidad de Galicia y desconectados de los problemas reales y del día a día de los gallegos".

Asimismo, ha subrayado la "pérdida de relevancia" del PSdeG en la Cámara gallega, derivada, según ha sostenido, del "seguidismo a las políticas del BNG o por actuar como una sucursal de la Moncloa en Galicia". "La condición del PSdeG es ser el altavoz de Pedro Sánchez en Galicia". "Si los independentistas son los del modelo del no, los socialistas son los de no hay modelo", ha afirmado.

El portavoz popular ha contrapuesto la normalidad democrática y la estabilidad de Galicia con la España de "bloques y caos" y ha señalado que, en los siete años que lleva de mandato Pedro Sánchez, solo celebró un único debate sobre el Estado de la Nación.