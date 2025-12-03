La Cámara minera gallega pide en su centenario que "no se haga política" con el sector

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el centenario de la Cámara Oficial Mineira de Galicia - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial Mineira de Galicia ha reclamado este miércoles que "no se haga política con el sector" y ha rechazado "el no por el no" a los proyectos mineros al asegurar que "el progreso no puede quedar bloqueado por la inercia del conflicto" en un acto en el que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que le gustaría que Galicia se convirtiese "en uno de los epicentros de la producción minera moderna".

Así lo han trasladado este miércoles en la celebración del centenario de la Cámara, un evento en el que también ha participado el delegado del Gobierno en Galicia y en el que se ha rendido homenaje a todos los presidentes de este ente a lo largo de estos 100 años.

"Tendemos la mano a la colaboración para avanzar juntos hacia una minería más sostenible, pero no para el no por el no. No para que se haga política con nuestro sector y con nuestro futuro", ha manifestado la presienta de la Cámara, Cecilia Trancón, en un discurso en el que ha sostenido que la minería forma parte de la identidad de Galicia y que sin ella no había desarrollo.

Cecilia Trancón ha destacado el potencial de Galicia en el sector, al asegurar que cuenta con unas 214 explotaciones activas y que la minería genera unos 3.700 empleos dineros. Así, ha recordado que cuenta con 18 de las 34 materias primas críticas identificadas por la Unión Europea y 12 de las 17 consideradas estratégicas.

Sin embargo, ha lamentado que en los últimos años se haya "impuesto el rechazo de una parte de la sociedad" y ha asegurado rechazado "las oposiciones sin sentido". "Nosotros escogemos las oposiciones con sentido y les pedimos que nos acompañen en la crítica constructiva, que nos ayuda a todos y a todas a mejorar", ha dicho.

Por todo ello, ha pedido "fuerza y valor" a los empresarios "que arriesgan su dinero", "a las administraciones que gestionan los proyectos" y a los políticos que "toman las decisiones para el progreso".

"Ser valiente no es solo una cuestión de suerte", ha dicho citando una canción de Vetusta Morla. "Ser valiente es una cuestión de decisión, de compromiso y de creer en lo que hacemos y nosotros, como sector, tomamos esa decisión", ha afirmado.

"UNO DE LOS EPICENTROS DE LA MINERÍA MODERNA"

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha puesto en valor los datos del sector, al asegurar que "un 10% de las explotaciones de España están en Galicia", que es la "segunda comunidad donde el empleo minero tiene más peso". "Todo esto hay que conservarlo y estimularlo con sentidiño", ha afirmado.

En este sentido, ha asegurado que la presidenta de la Cámara minera tiene "toda la razón del mundo" cuando pide que al sector "se le deje trabajar" y ha considerado que "a cambio hay que hacer las cosas bien".

Por ello, si bien ha puesto en valor a las organizaciones y a la sociedad civil que "legítimamente" quiere preservar el medio ambiente y que "proponen en positivo, incluso siendo enérgicos, duros y firmes", ha subrayado que "no puede haber otros intereses detrás".

"Si el planteamiento es para decir no desde el principio. Aquí no, que lo hagan en otro sitio, aquí es impensable y no quiero saber nada, si es bueno o malo, así es imposible", ha asegurado Rueda que también ha defendido que las administraciones deben ser también "firmes, exigentes y analizar" cada proyecto.

Así, ha abogado por estudiar los aspectos, económico, técnico y medioambiental para "decidir" sin ceder a presiones "ni de un lado ni del otro". "Y si es bueno y compatible, hay que ser firme y dar seguridad jurídica", ha dicho.

"Nosotros vamos a seguir apoyando todo esto y exigiendo lo que le toca exigir a un gobierno: que las cosas se hagan bien y que se cree riqueza en el territorio", ha afirmado Rueda que ha destacado las oportunidades que abre la nueva ley de recursos naturales para las "explotaciones rentables y sostenibles".

En el acto, además, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo central con una "minería moderna, innovadora y respetuosa con el territorio" y ha puesto en valor el "papel estratégico de la minería como motor de progreso y generador de identidad en el territorio" al asegurar que "el sector minero gallego lleva un siglo haciendo país".

Asimismo, ha destacado el compromiso de las personas, familias y empresas que durante cien años han contribuido a construir un sector esencial para el desarrollo económico y social de la comunidad.