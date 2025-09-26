La Cámara pide al Gobierno que permita la participación de las CCAA en la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia ha solicitado al Gobierno central que permita la participación activa de las comunidades autónomas en la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales que tendrá lugar en Barcelona.

La iniciativa, defendida por el Grupo Popular en la Comisión 4ª de Educación y Cultura y que ha contado con el voto a favor de BNG, no ha sido apoyada por el PSdeG, que se abstuvo.

El texto solicita al Ejecutivo estatal que reconsidere la participación de las comunidades autónomas en la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible 2025 (Mondiacult), otorgándoles la posibilidad de participar con derecho y voto.

Además, en la sesión, también ha salido adelante otra proposición no de ley del grupo mayoritario, que no ha contado con el voto favorable del BNG, que optó por la abstención.

En este caso, la Cámara pide a la Xunta a que siga reforzando las líneas de actuación dirigidas a favorecer el desarrollo educativo y personal del alumnado de etnia gitana, promoviendo así su inclusión y luchando contra los perjuicios y estereotipos que aún puedan existir.