El cambio de nombre del CEIP Santiago Apóstolo no prospera en un pleno bronco: PP lo rechaza y no adscritos se abstienen

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Compostela ha rechazado informar favorablemente del cambio de nombre del CEIP Apóstolo Santiago por CEIP da Almáciga, de acuerdo con una petición que partía del propio centro, que había sido aprobada por unanimidad en el Consello Escolar. Y es que aunque BNG, Compostela Aberta y PSdeG apoyaron la propuesta, los 11 votos del PP y la abstención de los no adscritos --exediles del PSOE-- impidió que prosperase.

Precisamente, en el arranque del pleno, el director del centro, Luis Martínez Sánchez, compareció para dar cuenta del "amplio" consenso que existe dentro del colegio y ha recalcado que la propuesta fue aprobada por unanimidad en el Consello Escolar y apoyada por el ANPA.

"En ningun momento especifica la norma que haya que explicitar motivos concretos para solicitar el cambio", ha explicado y, a continuación, ha añadido: "Lo que sí se exige es el consenso". En este sentido, ha insistido en que el cambio no se pide "contra nadie", ni contra la "compostelanidad" ni contra el Apóstol.

Y en aras de justificar su "legitimidad" ha argumentado el cambio de la denominación de centros en otras localidades: el CEIP Os Castros (antes, Virxe do Carme), CEIP As Veigas (CEIP Nosa Señora dos Remedios), o el IES Rosalía Mera (anteriormente Calvo Sotelo), entre otros. En su caso, ha recalcado, el cambio también pretende contribuir a presentarlo "claramente" como "centro educativo público aconfesional plural".

En la línea con lo que posteriormente hizo la propia alcaldesa, Gobertti Sanmartín (BNG), la edila nacionalista Míriam Louzao ha defendido una propuesta que parte, ha recalcado, del centro educativo.

"Una propuesta de un ANPA, refrendada por unanimidad del Consello Escolar, acaba convertida por el PP en un contubernio absolutamente delirante en que Goretti Sanmartín es capaz de convencer a toda una comunidad educativa de que la sigan en su cruzada contra Compostela", ha ironizado.

También PSOE y Compostela Aberta, cuya postura han defendido Sindo Guinardo y María Rozas, han apelado a la autonomía educativa. "No me va a dar usted lecciones de 'santiaguismo' por el hecho de cambiarle el nombre a un colegio. ¿De verdad cree, señor Verea, que Santiago va a perder su identidad porque el CEIP Apóstolo Santiago pase a llamarse CEIP da Almáciga?", ha preguntado Rozas.

DE LA "CONVIVENCIA" AL "PATRIMONIO COMÚN"

Mientras, el edil no adscrito Gonzalo Muíños ha anunciado su abstención mientras trasladaba su "respeto" al trabajo realizado por el ANPA y la dirección del centro pero ponía el foco en si la designación de "apóstol" implicaba alguna connotación ideológica.

"¿Alguien se siente incómodo o considera que el nombre de nuestro ayuntamiento tiene alguna connotación política o ideológica? Porque vivimos en Santiago de Compostela?", se ha preguntado, antes de incidir en que los no adscritos apuestan "por la convivencia de ambos nombres". "¿Por qué el nombre de Almáciga no se suma al de Apóstolo Santiago", se ha preguntado.

Por su parte, el popular Borja Verea ha reiterado algunos de los argumentos que ya hizo públicos en días atrás. Ha reivindicado la denominación como "patrimonio común" y ha esgrimido que no se trata de "una marca comercial", sino que pertenece "a toda la comunidad educativa". "En este debate nosotros estamos a favor del nombre de Santiago de Compostela", ha sentenciado.

EL DEBATE DESENCADENA BRONCA

Tras la votación, el debate acabó desencadenando una bronca ya que, después del descanso, el portavoz local del PP ha pedido una cuestión de orden con una denuncia: ha exigido saber si era "cierto" que un representante del ANPA "se acercó a Gonzalo Muíños, le tocó el hombro y le dijo 'eres un puto sinvergüenza'".

Verea ha incidido en que se trataba de un "invitado del BNG", mientras que la alcaldesa, tras señalar que Muíños había comentado el incidente, ha aclarado que las sesiones plenarias son abiertas al público. "Aquí no hay invitados, puede venir quien quiera", ha esgrimido.

El dirigente popular y la alcaldesa se han enzarzado, y este ha recalcado que los integrantes del ANPA habían sido "saludados expresamente" por Louzao, quien ejerció de portavoz del BNG en el debate. "Insisto en que es una persona que estaba en el público, ningún invitado del gobierno", ha zanjado.