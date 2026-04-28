Un camión pierde cientos de botellines y provoca retenciones en San Cibrao das Viñas (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un camión ha perdido esta mañana parte de su carga, cientos de botellines, en la carretera OU-320, a su paso por el ayuntamiento ourensano de San Cibrao das Viñas, lo que ha provocado retenciones en la vía durante esta mañana.
Según han informado los Bomberos de la Diputación de Ourense, el suceso tuvo lugar en la rotonda de Reboredo, adonde fueron requeridos para limpiar la zona. Los botellines de cristal ocupaban un carril, lo que dificultaba la circulación.
Dado que el camión no llegó a chocar con ningún otro vehículo, no se registraron heridos, como tampoco daños materiales importantes.