Candia se queda Medio Ambiente y Personal en su nuevo gobierno y reserva a Reigosa labores de "supervisión política"

La nueva alcaldesa de Lugo, Elena Candia, tras la moción de censura. - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva alcaldesa de Lugo, Elena Candia, ha puesto en marcha la estructura del nuevo gobierno municipal con la firma del decreto de organización que establece el reparto de competencias entre los integrantes del ejecutivo local. El objetivo, según ha trasladado el nuevo equipo, es comenzar a trabajar "desde el minuto cero" en el desarrollo del plan de acción anunciado tras la moción de censura y centrado en "la mejora de los servicios públicos, la gestión municipal y la atención a la ciudadanía".

De acuerdo con esta máxima, según ha informado el nuevo gobierno en un comunicado, la propia Candia asumirá directamente las áreas de Medio Ambiente, Gestión Integral de Recursos Humanos y Seguridad, reservándose así algunas de las competencias consideradas "estratégicas" en esta nueva etapa política.

En cuanto a edila tránsfuga que apoyó la moción de censura de este jueves, María Reigosa, "respetando la legislación vigente en materia de régimen local como concejala no adscrita", le ha reservado labores de "supervisión política y programática de actuaciones municipales relacionadas con infraestructuras de forma transversal".

En otras áreas clave del nuevo mandato estarán la concejala Cristina Sanz Arias, al frente de Dinamización Económica y Relaciones Institucionales, mientras que Antonio Ameijide Osorio asumirá las competencias de Movilidad y Obras.

Por su parte, Javier Vázquez Prado gestionará Cultura y Educación y Flor Rubinos Rois se encargará de la Zona Rural. El área de Urbanismo recaerá en Ramón Manuel Cabarcos Rodríguez, mientras que Gustavo Enrique Díaz Rey dirigirá Política Social, Mayores y Migración.

La concejalía de Turismo y Museos será responsabilidad de Agustín Gallego Vigo, y Mar Carballas Piñeiro asumirá Economía, Participación, Servicios a la Ciudadanía y Bienestar Animal.

El área de Deportes, Infancia y Juventud quedará bajo la dirección de Damián Carballo Méndez, mientras que Aurora Aida Goás Castro se encargará de Mujer y Conciliación.

Por último, Silvia Colmenero Guzmán asumirá Industria y Mercados, seguiendo todos ellos en la línea de las materias que desempeñaban en la oposición.

CABARCOS Y CARBALLAS, PORTAVOCES

La nueva alcaldesa también ha designado a Ramón Cabarcos y Mar Carballas como portavoces del nuevo gobierno municipal.

En cuanto a la estructura de tenencias de alcaldía, Antonio Ameijide ocupará la primera tenencia de alcaldía, seguido por Javier Vázquez, como segundo y Flor Rubinos como tercera. Silvia Colmenero será la cuarta teniente de alcaldesa seguida de Ramón Cabarcos, Agustín Gallego, Gustavo Díaz y Mar Carballas, que será la octava.

Con esta reorganización, Elena Candia remarca que busca "consolidar un gobierno municipal que define como "más cercano, resolutivo y centrado en las necesidades reales de la ciudad", en una nueva etapa política marcada por el cambio de ejecutivo en el Ayuntamiento de Lugo.