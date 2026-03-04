La candidata Maite Flores propone a Xosé Antón Freire, coordinador del Ayuntamiento de Santiago, como gerente de la USC - MAITE FLORES

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Óptica y candidata a la rectoría de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Maite Flores ha anunciado que si el próximo miércoles se convierte en rectora, propondrá al Consello Social el nombramiento de Xosé Antón Freire Ramos, actual coordinador del Ayuntamiento de Santiago, como nuevo gerente.

Consultado por Europa Press, Freire ha reafirmado su apuesta por un modelo de gestión "basado en la profesionalidad de la estructura" y en "la ambición de modernizar la administración", contando en todo momento con la implicación del personal.

En este contexto, ha calificado como un "reto ilusionante" la posibilidad de contribuir a que la USC se convierta en "un referente" entre las universidades públicas del Estado y en un modelo para las administraciones gallegas.

Asimismo, ha aprovechado para recordar que la figura del gerente no forma parte del equipo que se somete a votación en los procesos electorales, ya que su nombramiento exige un pronunciamiento previo del Consello Social. De este modo, ha desvinculado este perfil técnico de la estructura política que concurre a las urnas.

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación (Psicología) por la USC, Xosé Antón Freire cuenta también con un diploma en Estudios Avanzados de Psicología Social, un máster en Psicología General Sanitaria y un diploma de Personal Directivo Profesional.

A mayores, cuenta con experiencia de gestión dentro de la propia USC, donde desempeñó diferentes cargos y responsabilidades, como vicegerente del Campus de Lugo y del área Económica (2007/2010), vicegerente de Economía e Infraestructuras (2018/2022) y director del área de Gestión de la Investigación (2022/2023).

Además, desde el año 2023, Xosé Antón Freire ocupa un puesto directivo en el Ayuntamiento de Santiago, vinculado a la coordinación y modernización de la Administración Local. "En el momento actual en el Ayuntamiento de Santiago estamos también en un proceso de modernización de la administración y mejora de los procedimientos de trabajo, una misión del gobierno a la que estoy plenamente dedicado y a la que trataré de seguir contribuyendo", ha concluido.

DOBLE INCORPORACIÓN

"Yo siempre dije que, para mí, el perfil ideal para ocupar la gerencia era una persona con una visión externa, pero con un profundo conocimiento de la casa y pienso que no hay mejor perfil que el de Xosé Antón para cumplir ambas cualidades. Su trayectoria tanto dentro de la USC como en la Administración Local y su talante moderado y dialogante son su mejor tarjeta de presentación", ha destacado Maite Flores.

La candidata también ha anunciado que se incorporará a la estructura gerencial el trabajador de la USC José Ramón Basante Barbazán, quien desde abril del pasado año desempeña el puesto de jefe del Servicio de Presupuestación y Planificación, integrado en el Área de Gestión Económica.

En su caso, Basante cuenta con un grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, una Diplomatura en Relaciones Laborales y es Técnico especialista en informática de gestión. "A ambos les agradezco el gesto valiente de dar un paso al frente en este momento, demostrando su compromiso con la USC y la confianza en que es posible un cambio para imprimirle aires nuevos", ha subrayado Maite Flores.