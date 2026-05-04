Los candidatos al Rectorado de la UVigo cierran campaña "expectantes" y agradecidos por el apoyo recibido

Imagen del cierre de campaña de Carmen García Mateo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos a las elecciones del Rectorado de la Universidade de Vigo (UVigo), Carmen García Mateo, Belén Rubio y Jacobo Porteiro, han cerrado este lunes sus respectivas campañas "expectantes" y agradecidos por el apoyo recibido en los últimos 15 días.

Todo ello tras dos largas semanas de actos y reuniones en los tres campus del centro universitario para tratar de explicar sus propuestas y convencer a los indecisos de cara a las elecciones, que se llevarán a cabo este miércoles, 6 de mayo.

Precisamente García Mateo ha celebrado esta tarde un acto informal en el Campus de Vigo con merienda y música de una charanga para agradecer a todos aquellos que la han arropado a lo largo de los últimos meses.

Según ha dicho en declaraciones a Europa Press, se trata de un proceso "muy largo" que comenzó ya hace "año y medio", con estos últimos 15 días "muy intensos". No se ha mostrado nerviosa, sino "expectante", esperando conseguir la confianza de la comunidad educativa para hacerse con el Rectorado, aunque mostrando su respeto por el resto de candidatos.

En la misma línea se ha mostrado Porteiro, viendo la campaña "muy positiva" ya que le ha servido para ver que la UVigo tiene ganas "de cambio tranquilo, pero ambicioso", para "modernizar la institución sin perder lo que la hace fuerte".

"Vemos opciones reales. Y las vemos porque durante la campaña percibimos una respuesta muy buena en los tres sectores de la comunidad universitaria", ha reivindicado en declaraciones a Europa Press.

Él también ha mostrado su respeto al resto de candidatas, reivindicando que no se trata de una "competición personal", sino "una elección entre modelos".

"Las otras candidaturas representan trayectorias y propuestas que tienen su espacio, pero nuestro proyecto es distinto. ConSenso propone una universidad más moderna, más valiente, más conectada con la sociedad", ha sentenciado.

Por su parte, Belén Rubio ha mostrado su "ilusión" y sus "buenas vibraciones" de cara a las elecciones. "Creo que tenemos posibilidad de pasar a la segunda vuelta y que puede ser una realidad", ha apostillado.

Ella ha puesto en valor lo "enriquecedora" que ha sido la campaña para conocer los puntos de vista de cada centro. "Si finalmente fuese elegida rectora, creo que tenemos que continuar en esa senda", ha subrayado Rubio.

ELECCIONES

El próximo viernes la comunidad educativa de la UVigo está llamada a votar en las elecciones al Rectorado para elegir entre los tres candidatos. Será a las 18.00 horas cuando cierren las urnas y comenzará el recuento.

El jueves se proclamarán los resultados provisionales, aunque se espera que la noche del miércoles ya se conozcan los primeros datos.

En caso de que ninguno de los tres candidatos alcance el 50% de los votos, se llevará a cabo una segunda vuelta, que será el viernes 15 de mayo.