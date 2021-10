La cantante estadounidenses Judith Hill, protagonista del concierto central del Outono Códax Festival 2021

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantante estadounidenses Judith Hill --corista de Prince (que también fue también productor de su primer disco), de Stevie Wonder y una de las voces seleccionadas para la gira 'This is it' de Michael Jackson--, será la protagonista del concierto central del Outono Códax Festival 2021.

En esta edición, el festival gallego de música negra que este año pone su mirada en la ciudad de Nueva Orleans y en sus músicas a través de las bandas presentes en esta edición, así como de los diversos eventos temáticos programados.

Desde Nueva Orleans (Nola) llegan en exclusiva para el festival Aurora Nealand & The Royal Roses, formación liderada por una de las saxofonistas más aclamadas de la nueva escena musical de la ciudad, así como su invitado, el clarinetista y afamado escritor Tom Sancton.

Nueva Orleans es también la fuente primitiva y fundamental de inspiración del combo madrileño Nola Brass Band o de Theo Lawrence, un músico, cantante y compositor franco-canadiense que representa el cruce de culturas y sonoridades símbolo de la ciudad de Luisiana.

Otros géneros como el soul o el blues también tendrán una importante presencia en Outono Códax 2021 de la mano del carismático bluesman Big Daddy Wilson, un músico de Carolina del Norte, y de la londinense Izo Fitzroy, una de las voces más significativas del soul contemporáneo.

PRESENCIA GALLEGA

La presencia gallega en el festival la conforman The Carlos Childe Band (con estrechos vínculos con Nueva Orleans), Martins Aneiros Band, Néstor Pardo y The Allnight Workers, que se reúnen para esta única ocasión, nueve años después de su disolución, para hacer un repertorio que mezclará sus éxitos con temas escogidos especialmente para esta edición.

El festival, impulsado por Raiña Productions y A Reixa, cuenta con el patrocinio de Bodegas Martín Códax y la colaboración de Pousadas de Compostela y Gadis. Este festival tendrá siete citas en Santiago (11, 19 y 26 de noviembre y 3, 9, 10 y 11 de diciembre) y en él se vuelven a reunir una sobresaliente representación de los sonidos más selectos del rhythm&blues, soul, blues y jazz.

La programación del Outono Códax 2021 se completará con una charla temática en torno a la escena musical de Nueva Orleans en la que intervendrán expertos como Aurora Nealand, Carlos Childe, Jacobo Rivero y Tom Sancton, unas jornadas gastronómicas de cociña cajún, la presentación de dos libros, cinco sesiones pinchadas y tres catas de vino con maridaje de otoño.

Los abonos y las entradas están la venta en A Reixa Tienda-Matrioska y a través de ataquilla.com a partir de este viernes, 22 de octubre.