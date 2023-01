Cargos autonómicos "plantan" unas jornadas de formación policial oficiales de la Xunta al participar Ángela Rodríguez

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos cargos autonómicos --la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, y el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, han decidido ausentarse de la inauguración de unas jornadas de formación policial oficiales de la Xunta al participar en el evento la secretaria de Estado de Igualdad, Ángeles Rodríguez 'Pam', quien sí participó en el acto.

La programación de esta formación está incluida en los cursos oficiales de la Academia Galega de Seguridad Pública (Agasp), publicados en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y, por lo tanto, dependen de esta entidad incluida en el organigrama de la Vicepresidencia segunda de la Xunta. El contenido de las jornadas se hizo en colaboración con la Universidade de Santiago de Compostela (USC), que aportó la parte de conocimiento.

Fuentes de la Xunta han confirmado a Europa Press que la decisión de "plantar" a la secretaria de Estado en estas jornadas se tomó en la jornada de este jueves ante la perseverancia de las declaraciones realizadas por Rodríguez, después de que varias voces le exigiese rectificar sus comentarios irónicos sobre los efectos de la ley del solo sí es sí.

La decisión de no participar no fue comunicada oficialmente a la secretaria de Estado --según las fuentes consultadas-- y, a preguntas de Europa Press, la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, rechazó que se barajase desinvitarla de la jornada en lugar de dejar de participar los cargos autonómicos.

Además, en la agenda oficial de Ángela Rodríguez también figuraba una reunión en A Estrada, en la sede de la Academia, con Susana López Abella, que ambas partes han confirmado a Europa Press que sería a puerta cerrada. En la misma línea, este acto tampoco se ha llevado a cabo.

LAMENTA LA AUSENCIA

En una entrevista en la Televisión de Galicia (TVG), recogida por Europa Press, Ángela Rodríguez ha lamentado que los cargos de la Xunta no acudiesen al acto "financiado con dinero de la Xunta". "Hay cientos de agentes policiales recibiendo formación diseñada por la universidad de Santiago, es trabajo imprescindible para reforzar las labores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha enfatizado.

La secretaria de Estado ha considerado que "es tarea del Gobierno y la Xunta apoyar en todos los ámbitos la formación de los agentes y reforzar la tarea que tienen". "Así que creo que el lugar para estar era hoy aquí, apoyando a los agentes que van a desarrollar unas tareas fundamentales en nuestro país", ha enfatizado.

JUSTIFICA EL PLANTE

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, López Abella incidió en la "total insensibilidad" mostrada por Ángela Rodríguez en sus manifestaciones y censuró que en la jornada de este jueves "no solo no rectifica, sino que además dijo que era un bulo y que se tergiversaron sus palabras".

Ante la "gravedad" de las palabras y la ausencia rectificación, dijo --tras aclarar que hasta ese momento no se habían pedido disculpas (este viernes sí lo hizo en la entreivsta en la TVG)--, Susana López Abella añadió que habló con Santiago Villanueva y se decidió no acudir a la inauguración. No en vano, ya no figura en la agenda oficial de la Xunta para este viernes (una previsión informativa que, en el caso de mantenerse, sí figuraría en la agenda oficial del Gobierno autonómico).

Al margen de ello, López Abella escribió una hora antes de las jornadas un tuit en su red social para explicar la decisión adoptada el jueves. "Hoy no estaré en A Estrada en la inauguración de una jornada a la que también está invitada Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad. Mi sentido de la justicia es incompatible con mofarse de la rebaja de las penas a delincuentes sexuales. Sánchez debe cesarla", ha expresado.