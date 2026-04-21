Carmela López ve "lamentable" que el PP se aproveche de una situación "complicada" para presentar la moción en Lugo

La presidenta de la Diputación de Lugo y alcaldesa de Burela, Carmela López, en una entrevista con Europa Press - CARLOS CASTRO/EUROPA PRESS

LUGO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Lugo y alcaldesa de Burela, la socialista Carmela López, ha tachado de "lamentable" que el Partido Popular se aproveche de una situación "muy complicada" en el gobierno local de la ciudad para presentar una moción de censura.

Carmela López Moreno (Burela, 1982) se ha pronunciado de este modo en una entrevista concedida a Europa Press --cuyo contenido íntegro será publicado el fin de semana-- al ser preguntada sobre el interés del PP local en presentar una moción contra el gobierno formado por PSOE y BNG, para lo que necesita el apoyo de la concejala exsocialista, ahora no adscrita, María Reigosa.

Si bien no ha citado expresamente lo ocurrido, Carmela López ha recordado los momentos "complicados" y "difíciles" a los que tuvo que hacer frente el gobierno de la ciudad. Y es que desde las elecciones municipales de mayo de 2023, el Ayuntamiento de Lugo lleva tres alcaldes socialistas distintos --tras la marcha de Lara Méndez tomó el bastón de mando Paula Alvarellos, cuyo fallecimiento motivó la llegada a la alcaldía del actual regidor Miguel Fernández-- y tres concejales fallecidos.

En este contexto, Carmela López aprovecha para poner en valor el trabajo del actual regidor, compañero suyo en la corporación provincial en la que es diputado y apela a la responsabilidad de la oposición. "Es una situación complicada, difícil y creo que la responsabilidad de la oposición es garantizar, a un año de las elecciones, que haya estabilidad y que se pueda trabajar con tranquilidad" todo ello, sin renunciar a "hacer oposición".

En este sentido, ha censurado también que el Partido Popular dirigido por Elena Candia "utilice a una persona" como la concejala exsocialista María Reigosa. "Yo también fue concejala, formé parte de un gobierno, de una lista, de un proyecto y tengo claro que, si no estoy contenta, por la misma puerta que entré, salgo", ha subrayado.

Dicho esto, incide en que "es lo que hay que hacer si eres una persona con un mínimo de sentido común y de criterio" con el proyecto. "En política no puedes tomar decisiones de forma individual, nunca puedes pensar solo en ti", subraya.

Todo ello en la misma jornada en la que PSOE y BNG de Lugo han hecho público un comunicado conjunto en el que solicitan a la Xunta que aclare si la reciente publicación de una plaza en comisión de servicios dentro de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático está vinculada al acercamiento de María Reigosa, trabajadora en la demarcación de Costas, al PP para apoyar una posible moción de censura. El puesto, correspondiente a la Jefatura del Servicio de Litoral en Lugo, mantiene abierto su plazo de inscripción hasta el próximo 27 de abril.