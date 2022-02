Carmela Silva acusa al PP de "convertir la política en un basurero" y reta a los populares: "No les tengo miedo"

"Que pierdan la esperanza de que a mí me vaya a pasar como a la alcaldesa de Cambados o la de Porriño", advierte

PONTEVEDRA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha indicado que no tiene "nada que decir" sobre la solicitud de dimisión de todos sus cargos que ha puesto sobre la mesa el Partido Popular, al tiempo que ha contraatacado acusando a los populares de "convertir la política en un basurero". También ha advertido que no tiene "miedo" de los populares: "Que pierdan la esperanza de que a mí me vaya a pasar como a la alcaldesa de Cambados o la de Porriño".

En el transcurso de una comparecencia en la Diputación, Carmela Silva ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre esa petición de dimisión hecha por el PP por el denominado 'caso cuñada' y la presidenta ha asegurado que hubiese preferido "no darle espacio a la indecencia del PP" porque, a su juicio, "el PP está convirtiendo el espacio político en un lugar en el que no se puede vivir", lo que ve "intolerable".

La mandataria socialista ha recordado que Fátima Abal "ha tenido que dimitir" como alcaldesa de Cambados "por la persecución, calumnias, mentiras, amenazas y actuaciones intolerables de todo tipo que sufrió por parte del Partido Popular" y que la recientemente fallecida exalcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre, también "sufrió lo indecible" con idénticos ataques que en el caso de la exregidora cambadesa.

"Eso es lo que está haciendo el Partido Popular. Lo hace de forma reiterada. Lo hace el presidente Feijóo, lo hace el vicepresidente Rueda, lo hace el secretario xeral del PP y aquí en la provincia de Pontevedra lo hacen los dirigentes del Partido Popular y los diputados y diputadas en la oposición en esta administración", ha acusado Carmela Silva.

La presidenta de la Diputación ha dicho que se trata de "un modelo que no tiene calificativos, que convierte a la política en un campo de batalla en el que se busca destruir al adversario" y para ello, ha añadido, "si hay que usar calumnias se usan, si hay que mentir se miente, si hay que descalificar se descalifica".

Ese es, ha dicho Carmela Silva, "el modelo del Partido Popular en el Estado liderado por Casado y es el modelo del PP en Galicia liderado por el señor Feijóo".

En un mensaje directo dirigido al presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del PP en la provincia de Pontevedra, Alfonso Rueda y al portavoz popular en la Diputación, Jorge Cubela, Carmela Silva ha dicho que, "si creen que van a lograr que la presidenta de la Diputación de Pontevedra acabe agotada de las calumnias que recibe, de los insultos, de las mentiras, y que vaya por el mismo camino que la alcaldesa de Cambados y la alcaldesa de Porriño se equivocan totalmente".

"Si creen que me asustan están claramente equivocados", ha añadido. "Están convirtiendo en irrespirable el ambiente político, ya está bien. Hasta aquí llegamos. No les tengo miedo. Nunca se lo tuve. Nunca le tuve miedo a la derecha".

"LO DESCALIFICA PARA SIEMPRE"

"Lo que hizo ayer el presidente Feijóo lo descalifica para siempre" ha afirmado Carmela Silva respecto a las declaraciones del presidente de la Xunta en las que acusaba al alcalde de Vigo, Abel Caballero, de "insidiar" al "inventar un conflicto" sobre que la Xunta no ha reclamado al Gobierno central la autovía Vigo-O Porriño para intentar que no se hable del "caso cuñada".

"Que pierdan la esperanza de que a mí me vaya a pasar como a la alcaldesa de Cambados o la de Porriño, porque las maltrataron con una crueldad que yo nunca había visto", ha afirmado.

Carmela Silva ha asegurado que esos comportamientos la "refuerzan" y ha incidido en que está en política "para cambiar la vida de la gente, para mejorarla".

Finalmente, ha asegurado que "durante 40 años" la Diputación de Pontevedra "fue una administración caciquil, clientelar y que no transformó nada y que, en sólo siete años, no hay quien reconozca a la provincia de Pontevedra", ha indicado en referencia al tiempo que llevan gobernando PSOE y BNG en esta institución.

Por último, Carmela Silva ha abogado porque la política sea "un espacio constructivo en el que confrontar ideas, proyectos y modelos" así que, ha concluido "que hagan lo que quieran porque todo el mundo sabe que esta presidenta es intachable".