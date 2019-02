Carmen Pomar cree que "hay que romper el techo de cristal" en el ámbito científico y "acabar con la brecha de género"

Publicado 11/02/2019 13:37:28 CET

Apunta que "solamente" el 29% de los puestos de liderazgo científico están ocupados por mujeres

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, ha asegurado que "hay que romper el techo de cristal" y "acabar con la brecha de género" en el ámbito científico ya que, a pesar de que "hay muchas mujeres" en las plantillas de las universidades, "en los puestos de alto nivel, hay menos presencia femenina que masculina".

Así lo ha señalado este lunes en el Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) de la Universidad de Santiago (USC) en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

En este sentido, Pomar ha apuntado que "solamente" el 29% de los puestos de liderazgo científico están ocupados por mujeres, "a pesar de que las vocaciones científicas en las niñas están ahí".

"Pero según las niñas van cumpliendo años, las circunstancias tanto internas como externas a la propia mujer hacen que retrocedan en esos puestos de responsabilidad. A veces incluso la propia personalidad femenina nos lleva a tener cierta desconfianza de nuestra propia competencia para ocupar responsabilidad en la ciencia", ha añadido la conselleira de Educación.

Por este motivo, ha insistido en la necesidad de desarrollar políticas tanto educativas como económicas y científicas "que primen el hecho de que la mujer lidere grupos de investigación" y de esa manera "puedan ocupar altos cargos".

"Creo que es muy importante ejercer ese modelado que necesitan las niñas en las escuelas y en las edades más tempranas para que vean de alguna manera esas figuras de identificación que son mujeres que consiguieron puestos de liderazgo en la ciencia", ha destacado.

Según Carmen Pomar, sobre los 35 años, las mujeres "se plantean ser madre" por lo que es "más difícil" compatibilizar el tiempo que se dedica a puestos de alto nivel "y a lo que sería el rol familiar". "Es necesario tener esa conciencia y todas las políticas que se puedan hacer para la conciliación vayan en ese camino", ha sentenciado.

"PROGRESO EN LA LÍNEA CORRECTA"

Por su parte, la catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la USC, María José Alonso Fernández, ha señalado que se está progresando "en la línea correcta" y cada vez "hay más mujeres que van ascendiendo en el campo de la investigación".

"Si que es cierto que es un ritmo lento. Por lo tanto creo que cualquier tipo de medida de visibilización del trabajo que hacen las mujeres es muy importante, porque al final las niñas y las jóvenes van viendo y dicen, pues este es mi camino", ha explicado.

Para Alonso, la carrera científica es "larga" y la compensación económica es "mínima". "Pero a veces no solo es el salario que percibe la científica, sino porque en España la financiación para llevar a cabo un proyecto de investigación es muy deficiente", ha señalado.

"Yo nunca me he sentido discriminada, pero no existen muchas referencias para las jóvenes. La ciencia va acompañada de un cierto grado de ambición y a veces esta no está tan bien vista en la mujer como en el hombre. Es un proceso de desarrollo profesional que lleva sus años y desincentiva", ha sentenciado.