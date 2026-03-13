Casares (PSdeG) crítica que Feijóo reclame medidas frente a la guerra que "apoya": "No se puede sorber y soplar"

El eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares, junto a la diputada autonómica Silvia Longueira - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares, ha criticado que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclame al Gobierno medida para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Oriente medio que su formación y él mismo "apoyan". "En política no se puede sorber y soplar al mismo tiempo", ha afirmado.

Así se ha pronunciado al ser preguntado este viernes en una rueda de prensa en el Parlamento de Galicia junto a la diputada autonómica Silvia Longueira, en la que ha censurado que Feijóo, que "directamente apoyó la guerra en Irán, el bombardeo de Estados Unidos en Irán, que trae como consecuencia esta subida de los precios de los combustibles fósiles por el cierre del estrecho de Ormuz, ahora reclame medidas".

"Es decir, además de ser parte del problema, ahora quiere soluciones a consecuencias de los problemas que les apoyan", ha insistido Nicolás González Casares, que ha asegurado "no entender como derecha y ultraderecha están a favor de una guerra ilegal" cuyo rechazo "ya es un clamor en Europa.

Asimismo, tras recordar que el Gobierno de Sánchez ya anunció la puesta en marcha de medidas, ha censurado también que el Partido Popular pida "una bajada generalizada de impuestos" para que después "los de los cárteles fósiles aprovechen esa bajada de impuestos para hacer más beneficio".

"¿A quién sirven las iniciativas del PP? ¿A la ciudadanía o a los intereses privados de quienes se están lucrando con esta guerra?", ha preguntado González Casares.

"RECTIFICACIÓN" DE URSULA VON DER LEYEN

En la rueda de prensa y preguntado por el posicionamiento trasladado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en relación a la guerra, González Casares ha sostenido que acaba de "rectificar" sus palabras en las que declaró el fin del orden mundial basado en reglas. "Rectificó el miércoles en el pleno del Parlamento Europeo y nosotros agradecemos esas palabras", ha manifestado.

Y es que, en su opinión, lo que hizo Von der Leyen fue "una usurpación de competencias" toda vez que ella "no" las tiene para "hacerse la voz de Europa en el ámbito internacional". "Las competencias están claramente en la alta representante y en el presidente del Consejo, Antonio Costa", ha afirmado.

Así, ha sostenido que Costa "fue muy claro" y trasladó que "Europa cree en un mundo basado en reglas, cree en el derecho internacional y cree en el multilateralismo". "Porque estas son nuestras fortalezas", ha sostenido.

"Por lo tanto, la señora Von der Leyen se pasó de frenada, rectificó y fue rectificada y esperemos que eso no mine más la confianza en la presidenta de la Comisión Europea, porque nosotros defendemos una presidencia fuerte y con una voz unificada", ha indicido.