Casi 50 estudiantes del IES Elviña (A Coruña), afectados por una infección gastrointestinal que investiga la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Entre 40 y 50 estudiantes del IES Plurilingüe de Elviña, en A Coruña, están afectados por un brote de un virus gastrointestinal que, según apunta la Consellería de Sanidade -- que investiga el caso --, puede deberse a una intoxicación alimentaria.

Ninguno de los jóvenes afectados, atendidos en puntos PAC y consultas telefónicas con síntomas como vómitos, diarrea y fiebre, ha tenido que ser hospitalizado.

La Consellería de Sanidade tuvo constancia del suceso este lunes y explica que afecta a alumnos de todos los cursos. Investiga la ocurrido y afirma que la intoxicación se debe a algún producto ingerido entre el 8 y el 9 de enero durante el recreo, cuando los alumnos tienen acceso a la cafetería del centro -- que no tiene comedor --.